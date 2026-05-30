Reazione di Aryna Sabalenka sull’uscita precoce di Jannik Sinner: ecco cosa ha detto.

Sabalenka avanza al terzo turno di Roland Garros

Aryna Sabalenka, la talentuosa tennista bielorussa, continua il suo percorso verso il primo titolo al Roland Garros dopo una convincente vittoria in due set contro Elsa Jacquemot. Nel secondo turno del torneo, la finalista dell’anno scorso ha prevalso con un punteggio di 7-5, 6-2, assicurandosi un posto nel terzo turno dove sfiderà Daria Kasatkina. Sabalenka ha già ottenuto sette vittorie in nove precedenti confronti con Kasatkina, rendendo questo incontro particolarmente interessante.

La partita ha messo in luce la capacità della Sabalenka di mantenere la calma nonostante un inizio lento. Con temperature molto elevate a Parigi, non si è lasciata sopraffare, gestendo bene le difficili condizioni atmosferiche che hanno messo a repentaglio le performance di molti suoi coetanei.

Le parole di Sabalenka sulle condizioni di gioco

Dopo l’incontro, Aryna ha condiviso i suoi pensieri sull’intensa heat di Parigi. Ha dichiarato: “Ho affrontato condizioni estreme di caldo in altre parti del mondo, quindi legittimamente non ho problemi ad affrontare questa situazione.” Ha evidenziato l’importanza dell’idratazione: “Cerco di rimanere ben idratata, bevendo elettroliti e trovando la giusta ombra quando posso.” Questo approccio ha sicuramente contribuito alla sua prestazione, che l’ha vista mantenere il controllo durante i momenti più critici del match.

Nel contesto di questo torneo, il malore di Jannik Sinner, che ha mostrato segni di difficoltà sul campo, ha suscitato simpatia in Sabalenka. “Mi dispiace molto per Jannik. Ho sempre tifato per lui e vederlo lottare in questo modo è stato doloroso.” Ha aggiunto che, a prescindere dal suo programma, il suo supporto per Sinner rimane inalterato.

La presenza di Sabalenka in campo non è solo caratterizzata dalle sue vittorie, ma anche dalla continua ricerca di miglioramento nel suo gioco. Parlando della sua strategia, ha spiegato come stia lavorando sul gioco a rete: “Sento che era necessario migliorare questo aspetto, soprattutto contro avversarie come Coco.” L’influenza dell’ex campione di doppio Max Mirnyi, che ha iniziato a collaborare con lei, è evidente nel suo approccio tattico: “Non è solo per il gioco a rete, ma anche per altre aree. È molto abile nell’analizzare il gioco e fornire indicazioni utili.”

I progressi di Sabalenka al Roland Garros

Aryna Sabalenka ha raggiunto la vetta della classifica femminile e sta mettendo in atto una serie di strategie per mantenere alta la sua competitività. Il suo passaggio al terzo turno dimostra che è pronta a scalare le vette del tennis mondiale, ma le sfide rimangono difficili. La giocatrice ha affrontato diverse condizioni di gioco in tournèe, inclusi eventi a Miami e Dubai, e questo le ha permesso di adattarsi ai cambiamenti atmosferici e alle esigenze fisiche del tennis d’élite.

Le sue dichiarazioni dopo la partita mostrano una grande capacità di analisi e consapevolezza del contesto in cui opera, elementi che sembrano rafforzare la sua determinazione a conquistare il titolo di Roland Garros.

Il percorso di Sabalenka a Parigi chiama in causa costantemente le sue abilità e la sua resilienza. Con la sfida contro Daria Kasatkina all’orizzonte, i fan del tennis possono aspettarsi un match avvincente, che potrebbe ulteriormente avvicinare la bielorussa alla tanto desiderata vittoria finale. Le sue motivazioni e la sua preparazione potrebbero rivelarsi determinanti per la successiva fase del torneo, e ogni suo match rappresenta un passo avanti significativo nel suo cammino verso la gloria.

Fonti ufficiali: Roland Garros Official Site | WTA Tennis

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