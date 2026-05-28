Corriere dello Sport: “Napoli, il centrocampo è già pronto per il futuro: McTominay leader, De Bruyne cerca il rilancio”

Il Napoli del futuro riparte dalle sue certezze. E le più solide, oggi, sembrano essere concentrate a centrocampo. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il club azzurro può già contare su un reparto completo, ricco di qualità, esperienza internazionale e margini di crescita importanti in vista della stagione del Centenario.

Nel focus firmato da Davide Palliggiano, il Corriere dello Sport individua in Scott McTominay il simbolo della nuova era azzurra. Lo scozzese è diventato rapidamente uno dei leader tecnici ed emotivi del Napoli, trascinando la squadra con numeri da protagonista assoluto: dieci gol in campionato, quattordici complessivi stagionali e la sensazione costante di poter decidere le partite nei momenti chiave.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Antonio Conte avrebbe avuto un ruolo decisivo nella trasformazione di McTominay, liberandolo negli inserimenti offensivi e responsabilizzandolo anche nella costruzione del gioco. Il Napoli considera lo scozzese un pilastro assoluto del progetto e starebbe già pensando a un rinnovo con adeguamento economico nonostante il contratto in scadenza nel 2028.

Accanto a lui continua a rappresentare una garanzia Stanislav Lobotka. Il Corriere dello Sport sottolinea come il regista slovacco resti il vero cervello del centrocampo azzurro, capace di dare ordine e ritmo alla squadra indipendentemente dal sistema tattico adottato dagli allenatori che si sono alternati negli ultimi anni.

Davide Palliggiano evidenzia sul Corriere dello Sport che anche per Lobotka il Napoli starebbe valutando un prolungamento di contratto, ulteriore segnale della volontà del club di mantenere intatto lo zoccolo duro della rosa in vista del nuovo ciclo tecnico.

Grande attenzione anche alla situazione di Kevin De Bruyne. Dopo una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, il fantasista belga si prepara al Mondiale con la propria nazionale ma resta uno dei punti centrali del progetto Napoli. Il Corriere dello Sport ricorda che il suo contratto scadrà tra un anno e che il club si aspetta finalmente di ritrovare il vero “King Kev”, quello capace di cambiare il livello della squadra con la propria qualità.

Nonostante i problemi fisici, De Bruyne ha comunque chiuso la stagione con 21 presenze, 5 gol e 4 assist. Numeri che, come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, testimoniano quanto il suo talento possa ancora incidere in Serie A e in Champions League se accompagnato da una condizione fisica finalmente stabile.

Tra le note più positive della stagione c’è anche Billy Gilmour. Lo scozzese, frenato anch’egli da alcuni problemi fisici, ha mostrato personalità, qualità tecnica e intelligenza tattica, diventando una valida alternativa a Lobotka e giocando in alcune occasioni persino al suo fianco.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il prossimo allenatore possa ritrovarsi in casa un centrocampista pronto al definitivo salto di qualità proprio nell’anno che porterà al Mondiale. A 25 anni, Gilmour rappresenta infatti uno dei profili più intriganti del nuovo Napoli.

L’unico vero punto interrogativo riguarda invece André-Frank Zambo Anguissa. Dopo cinque stagioni da protagonista e due scudetti conquistati in azzurro, il camerunese sembra sempre più vicino alla cessione. Il suo contratto scade nel 2027, ma il club starebbe già ragionando su come sostituirlo.

Nonostante ciò, conclude Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli parte da una certezza assoluta: il centrocampo resta il reparto più forte e strutturato della squadra, destinato a rappresentare il cuore del nuovo progetto azzurro.