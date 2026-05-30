Pisilli di Roma interessa a Newcastle e Tottenham: svelato il prezzo di trasferimento.

Niccolo Pisilli: L’Ascesa di un Talento Italiano

ROMA, ITALIA – 22 FEBBRAIO: Niccolo Pisilli della AS Roma festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di Serie A tra AS Roma e US Cremonese allo Stadio Olimpico il 22 febbraio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Recentemente, sono emersi rapporti che indicano l’interesse di due club della Premier League, Newcastle United e Tottenham Hotspur, per il talento del centrocampo giallorosso e della nazionale italiana, Niccolo Pisilli. Le trattative per un possibile trasferimento estivo potrebbero essere in fase di avvio. Il calciatore ventunenne, reduce da una stagione promettente, potrebbe quindi intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera nel campionato inglese.

I Progressi di Pisilli in Serie A

Pisilli ha affrontato un periodo di attesa per trovare il suo spazio in Serie A nella stagione 2025-26, ma a metà percorso è diventato un titolare fisso. Entro la fine della stagione, ha collezionato 21 presenze consecutive in campionato, dimostrando di meritare un posto di rilievo nella squadra di José Mourinho.

La sua crescita è stata visibile anche nelle ultime quattro partite della stagione, nelle quali ha contribuito con un gol e due assist. Queste performance hanno giocato un ruolo cruciale in un filotto di cinque vittorie consecutive che hanno spinto i Giallorossi in zona Champions League, riportando così alla ribalta il club a livello europeo.

Il 4 maggio 2026, Pisilli ha celebrato un eccezionale quarto gol contro l’ACF Fiorentina, in un match che ha aggiunto ulteriori meriti alla sua stagione. Insieme al compagno Matias Soule, ha dimostrato il proprio valore in un contesto altamente competitivo, attirando così l’attenzione di importanti club europei.

Fonti ufficiali, tra cui romanews.eu, hanno confermato l’interesse di Tottenham e Newcastle per il centrocampista giallorosso, il quale potrebbe essere soggetto a un’offerta da parte di uno dei due club nella prossima sessione di mercato. Con una valutazione stimata intorno ai 35 milioni di euro, Pisilli rappresenta un potenziale affare allettante per entrambe le squadre, considerando la disponibilità finanziaria dei club di Premier League.

Inoltre, va notato che la AS Roma, come riportato da diverse testate giornalistiche, deve raccogliere fondi per un totale di 60 milioni di euro entro la fine di giugno per rispettare le normative sul Fair Play Finanziario. Questo potrebbe rendere più probabile una cessione di Pisilli, sebbene la dirigenza romanista possa decidere di mantenere il giovane talento a Roma per consolidare ulteriormente la squadra.

Molti esperti e appassionati di calcio hanno iniziato a considerare Pisilli come uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico italiano. La sua abilità nel controllo del pallone, unitamente a una visione di gioco duttile e a una spiccata attitudine nel finalizzare, lo rendono un centrocampista di grande valore, capace di destreggiarsi in più ruoli.

Il calciatore è attualmente parte della rosa di Silvio Baldini per le amichevoli internazionali di giugno con la Nazionale italiana, un ulteriore segnale del suo crescente riconoscimento nel mondo del calcio. La chiamata in azzurro non solo riflette il suo talento, ma rappresenta anche una conferma della fiducia riposta in lui da parte del ct.

In attesa di notizie sul suo futuro, il mondo del calcio guarda con interesse all’evoluzione di Niccolo Pisilli, un giocatore che potrebbe ben presto lasciare il segno non solo in Italia, ma anche nel panorama internazionale. Con una carriera che promette di decollare, gli appassionati aspettano ansiosamente di vedere dove sarà destinato il ragazzo originario di Roma.

In conclusione, l’eventuale trasferimento di Pisilli in Premier League potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, ma la AS Roma è pronta a lottare per mantenerlo in squadra e continuare a costruire attorno a questa promettente stella.

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