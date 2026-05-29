D’Amico lascia l’Atalanta, pronto per la panchina della Roma nella stagione 2026-27.

Atalanta, Cambio al Vertice: D’Amico Lascia per Roma

Atalanta ha ufficialmente comunicato la separazione dal direttore sportivo Tony D’Amico, dopo quattro anni di collaborazione. Il manager si prepara a intraprendere una nuova sfida come direttore sportivo della AS Roma, una mossa che segna un cambiamento significativo per la società bergamasca, sostituito da Cristiano Giuntoli, ex direttore di Juventus e Napoli. Questa transizione avviene in un periodo di grande fermento nel calcio italiano, dove il mercato estivo promette di essere ricco di novità, non solo per i giocatori ma anche per i dirigenti.

La notizia della partenza di D’Amico ha sorpreso alcuni tifosi, ma era nell’aria da tempo. Durante il suo mandato in Atalanta, D’Amico ha contribuito in modo significativo alla crescita del club, portandolo a vincere l’Europa League e consolidando la sua posizione in Serie A. La decisione di lasciare è stata presa di comune accordo, e D’Amico è pronto a riunirsi con l’ex allenatore di Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla Roma, dove ha già raggiunto un accordo.

I cambiamenti in casa Atalanta non si fermano qui. Cristiano Giuntoli, che assume il ruolo di direttore sportivo, avrà il compito di costruire una squadra competitiva sotto la guida del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Il club ha già fatto sapere che punta a mantenere la propria solidità in Serie A e a fare bene anche nelle competizioni europee.

Il Futuro di D’Amico a Roma

D’Amico ha espresso il desiderio di affrontare nuove sfide e ha sottolineato la sua emozione per il nuovo incarico. La Roma, infatti, rappresenta un’opportunità intrigante per il direttore sportivo, desideroso di mettere in pratica le sue idee alla guida di un club con una ricca storia e ambizioni elevate. D’Amico ha già cominciato a lavorare al fianco di Gasperini per pianificare le strategie di mercato e rinforzare la rosa, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento della squadra nella prossima stagione.

Questa mossa non solo rappresenta un passaggio importante per D’Amico ma anche per la Roma, che cerca di rilanciarsi dopo una stagione difficile. Intanto, in casa Atalanta, l’arrivo di Giuntoli non è solo una questione di rinnovamento: rappresenta anche un’opportunità per proseguire il percorso di crescita del club e dei suoi talenti.

Giuntoli, conosciuto per le sue abilità nel mercato e nella valorizzazione dei giovani calciatori, dovrà affrontare la sfida di mantenere alta la competitività della squadra e, allo stesso tempo, dare spazio ai giovani talenti. Sotto la guida di Sarri, l’Atalanta cercherà di consolidare la propria filosofia di gioco, puntando su un calcio offensivo e attraente.

Nella giornata di ieri, Lazio ha comunicato la separazione da Maurizio Sarri, che ha quindi rescisso il contratto con il club della capitale. Questa notizia crea ulteriori spunti di riflessione sul panorama calcistico italiano, dove le dinamiche tra allenatori e direttori sportivi continuano a cambiare rapidamente.

Il futuro del calcio italiano è caratterizzato da un’intensa attività di mercato, non solo per i giocatori ma anche per la figura dei dirigenti. Le squadre fanno a gara per accaparrarsi nomi di spicco, e il cambio di D’Amico è un chiaro esempio di come il panorama dirigenziale stia evolvendo. La prossima estate si preannuncia dunque come un periodo di grandi movimentazioni e possibili sorprese.

Atalanta ha deciso di investire su Giuntoli, un esperto nelle dinamiche di mercato, per continuare a costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per le posizioni di vertice in Serie A. Con Sarri al timone, ci si aspetta un cambio di marcia e un gioco sempre più propositivo.

Le mosse di Roma e Atalanta non solo influenzano le due società, ma rispecchiano anche un trend più ampio che caratterizza il calcio italiano, dove l’attenzione ai dettagli e la ricerca di dirigenza competente stanno diventando sempre più cruciali per il successo. Con la stagione che si avvicina, gli appassionati possono aspettarsi un calcio spettacolare e ricco di colpi di scena.

Le dinamiche tra club e dirigenti sono in continua evoluzione, e sarà interessante osservare come queste scelte influenzeranno le performance di Roma e Atalanta nei prossimi mesi. Fonti ufficiali: Atalanta B.C., AS Roma.

Non perderti tutte le news su Napoli+