28 Maggio 2026

Juventus e Inter su Mamardashvili: prestito dal Liverpool per la stagione 2026-27.

redazione 28 Maggio 2026
Giorgi-Mamardashvili-glance.jpg

Liverpool: Le Mosse per Mantenere Alisson Becker

LIVERPOOL, INGHILTERRA – APRILE 11: Giorgi Mamardashvili di Liverpool durante la partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield l’11 aprile 2026, Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Negli ultimi giorni, si fa sempre più forte l’eco delle voci riguardanti l’intenzione del Liverpool di tenere con sé Alisson Becker, portiere brasiliano che ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra. Secondo le ultime notizie, i Reds starebbero proponendo un prestito di Giorgi Mamardashvili a squadre di Serie A come Juventus e Inter, al fine di garantire la permanenza del loro numero uno.

Alisson Becker: Un Amore per la Serie A

NOTTINGHAM, INGHILTERRA – FEBBRAIO 22: Alisson Becker di Liverpool festeggia dopo che Alexis Mac Allister segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Liverpool al City Ground il 22 febbraio 2026, Nottingham, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Alisson, motivato da un desiderio di ritornare in Serie A dopo la sua esperienza con la Roma, si trova in una situazione contrattuale interessante con un anno di tempo rimanente sul suo accordo con il Liverpool. Nonostante le sue aspirazioni, la dirigenza del Liverpool sembra non volerlo lasciare partire, spingendo invece per una soluzione alternativa che coinvolge Mamardashvili.

In questo contesto, il club sta intensificando i contatti con intermediari al fine di trovare un accordo che permetta a Mamardashvili di acquisire più esperienza sul campo.

Mamardashvili in Cerca di Opportunità in Serie A

LIVERPOOL, INGHILTERRA – APRILE 19: Giorgi Mamardashvili di Liverpool durante la partita di Premier League tra Everton e Liverpool allo Hill Dickinson Stadium il 19 aprile 2026, Liverpool, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Liverpool ha proposto Mamardashvili alla Juventus, considerandolo un potenziale sostituto per Alisson. Anche FCInterNews ha confermato che l’Inter è stata contattata riguardo a questa opportunità, valutando il portiere georgiano per la prossima stagione.

È noto che l’Inter sta cercando un’unità per il ruolo di portiere, ma sembra che le loro priorità si siano orientate verso un ruolo di riserva per Josep Martinez. Questo scenario non si allinea con le aspirazioni di Mamardashvili, che cerca un prestito per garantirsi più tempo di gioco effettivo.

La questione non si limita alla sola prestazione, ma coinvolge anche il valore economico. Liverpool ha investito circa 30 milioni di euro per Mamardashvili nell’estate del 2024 tratto dal Valencia, ed è evidente che il club desideri vederlo crescere e svilupparsi. Al di là di Juventus e Inter, ci sono rumores riguardo anche ad altri club che starebbero considerando il numero due del Liverpool.

Il fatto che l’Inter stia valutando diversi keeper, tra cui Guglielmo Vicario del Tottenham e Ivan Provedel della Lazio, dimostra una certa apertura nella loro strategia di mercato. Nonostante ciò, l’intenzione del Liverpool di mantenere Alisson rende la situazione di Mamardashvili ancora più complessa.

La Strategia del Liverpool

Il Liverpool ha sempre dimostrato di avere una strategia chiara quando si tratta di gestione del personale e dei trasferimenti. La dirigenza sta lavorando dietro le quinte per valutare le varie possibilità, con l’obiettivo di mantenere una rosa competitiva. Pubblicazioni sportive come The Athletic e Sky Sports hanno anche dato risalto alla situazione, rivelando che la società è aperta a trovargli una sistemazione temporanea per favorirne lo sviluppo.

Inoltre, l’allenatore del Liverpool ha espresso fiducia in Alisson, ammettendo che il suo contributo è fondamentale non solo in termini di prestazioni, ma anche come figura di leadership all’interno dello spogliatoio. Mamardashvili, d’altro canto, ha fatto sapere che il suo obiettivo è quello di diventare un titolare e di dimostrare il suo valore a livello di prima squadra.

Considerazioni Finali

Con l’apertura del mercato estivo che si avvicina, le prossime settimane saranno cruciali sia per Liverpool che per Mamardashvili. I fan stanno aspettando notizie sui futuri movimenti, mentre gli analisti di mercato continuano a monitorare l’attività nel mondo del calcio. È chiaro che Liverpool ha piani ambiziosi, e ogni decisione presa avrà un impatto significativo sulle dinamiche della squadra.

Per ulteriori dettagli, puoi seguire fonti ufficiali come BBC Sport o Sky Sport.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

fc-bayern-munchen-v-fc-internazi-3.jpg

Bayern Monaco punta a Bremer, include Kim Min-Jae nella trattativa con la Juventus.

redazione 28 Maggio 2026
Paolo-Maldini-smile.jpg

Maldini critica Cardinale: possibili sviluppi con il Fenerbahçe per la stagione 2026-27.

redazione 28 Maggio 2026
Toma-Basic-Venezia.jpg

Venezia acquista il centrocampista Basic dalla Lazio come primo volto per la stagione 2026-27.

redazione 28 Maggio 2026
Alessandro-Bastoni-celebrate.jpg

Bastoni resta all’Inter: la Champions League è un sogno da realizzare.

redazione 28 Maggio 2026
liverpool-v-brighton-and-hove-al.jpg

L’Inter esita su Jones: il Liverpool fissa un prezzo di 30 milioni di euro.

redazione 28 Maggio 2026
Max-Allegri-omg.jpg

Insoddisfazione dei tifosi del Napoli dopo i colloqui con Allegri, tutti preferiscono Italiano.

redazione 28 Maggio 2026
Aleksandar-Stankovic-Club-Brugge-celebrate.jpg

Stankovic, pronto al ritorno all’Inter dopo il successo col Club Brugge per 23 milioni.

redazione 28 Maggio 2026
Ederson-celebrate-1.jpg

Atalanta sbaraglia il mercato: Ederson al Manchester United per 50 milioni di euro.

redazione 27 Maggio 2026
Luis-Henrique-celebrate.jpg

Inter punta su vendite di Frattesi, Luis Henrique e Stankovic per rafforzare il mercato.

redazione 27 Maggio 2026
Cristian-Chivu-Scudetto-medal.jpg

Chivu sull’Inter: futuro incerto, attenzione a Lautaro e indecisione per Mkhitaryan dopo la 38ª giornata.

redazione 27 Maggio 2026
Luciano-Spalletti-smile.jpg

Spalletti smentisce dimissioni dalla Juventus: “Mai pensato di lasciare, anche in caso di flop”.

redazione 27 Maggio 2026
manchester-united-v-west-ham-uni-1.jpg

Zirkzee, attaccante del Manchester United, proposto a Juventus e Roma per la prossima stagione.

redazione 26 Maggio 2026

Ultimissime

Giorgi-Mamardashvili-glance.jpg

Juventus e Inter su Mamardashvili: prestito dal Liverpool per la stagione 2026-27.

redazione 28 Maggio 2026

Sfida cliente: strategie vincenti per aumentare engagement e brand awareness online.

redazione 28 Maggio 2026
Max-Allegri-omg.jpg

Sky Sport: “Napoli-Allegri, accordo raggiunto: biennale per il dopo Conte”

redazione 28 Maggio 2026
Il-selfie-di-Carmine-Perrella-con-i-suoi-sostenitori-e1779978273249.jpg

Voto a Casalnuovo: il candidato respinge accuse, ‘Nessun legame con la camorra, tutti lavorano’.

Anna Gaia Cavallo 28 Maggio 2026
news428745.jpg

Elezioni in Campania: il Prefetto di Napoli denuncia condizionamenti sul voto.

Anna Gaia Cavallo 28 Maggio 2026