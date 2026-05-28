Juventus e Inter su Mamardashvili: prestito dal Liverpool per la stagione 2026-27.

Liverpool: Le Mosse per Mantenere Alisson Becker

LIVERPOOL, INGHILTERRA – APRILE 11: Giorgi Mamardashvili di Liverpool durante la partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield l’11 aprile 2026, Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Negli ultimi giorni, si fa sempre più forte l’eco delle voci riguardanti l’intenzione del Liverpool di tenere con sé Alisson Becker, portiere brasiliano che ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra. Secondo le ultime notizie, i Reds starebbero proponendo un prestito di Giorgi Mamardashvili a squadre di Serie A come Juventus e Inter, al fine di garantire la permanenza del loro numero uno.

Alisson Becker: Un Amore per la Serie A

NOTTINGHAM, INGHILTERRA – FEBBRAIO 22: Alisson Becker di Liverpool festeggia dopo che Alexis Mac Allister segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Liverpool al City Ground il 22 febbraio 2026, Nottingham, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Alisson, motivato da un desiderio di ritornare in Serie A dopo la sua esperienza con la Roma, si trova in una situazione contrattuale interessante con un anno di tempo rimanente sul suo accordo con il Liverpool. Nonostante le sue aspirazioni, la dirigenza del Liverpool sembra non volerlo lasciare partire, spingendo invece per una soluzione alternativa che coinvolge Mamardashvili.

In questo contesto, il club sta intensificando i contatti con intermediari al fine di trovare un accordo che permetta a Mamardashvili di acquisire più esperienza sul campo.

Mamardashvili in Cerca di Opportunità in Serie A

LIVERPOOL, INGHILTERRA – APRILE 19: Giorgi Mamardashvili di Liverpool durante la partita di Premier League tra Everton e Liverpool allo Hill Dickinson Stadium il 19 aprile 2026, Liverpool, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Liverpool ha proposto Mamardashvili alla Juventus, considerandolo un potenziale sostituto per Alisson. Anche FCInterNews ha confermato che l’Inter è stata contattata riguardo a questa opportunità, valutando il portiere georgiano per la prossima stagione.

È noto che l’Inter sta cercando un’unità per il ruolo di portiere, ma sembra che le loro priorità si siano orientate verso un ruolo di riserva per Josep Martinez. Questo scenario non si allinea con le aspirazioni di Mamardashvili, che cerca un prestito per garantirsi più tempo di gioco effettivo.

La questione non si limita alla sola prestazione, ma coinvolge anche il valore economico. Liverpool ha investito circa 30 milioni di euro per Mamardashvili nell’estate del 2024 tratto dal Valencia, ed è evidente che il club desideri vederlo crescere e svilupparsi. Al di là di Juventus e Inter, ci sono rumores riguardo anche ad altri club che starebbero considerando il numero due del Liverpool.

Il fatto che l’Inter stia valutando diversi keeper, tra cui Guglielmo Vicario del Tottenham e Ivan Provedel della Lazio, dimostra una certa apertura nella loro strategia di mercato. Nonostante ciò, l’intenzione del Liverpool di mantenere Alisson rende la situazione di Mamardashvili ancora più complessa.

La Strategia del Liverpool

Il Liverpool ha sempre dimostrato di avere una strategia chiara quando si tratta di gestione del personale e dei trasferimenti. La dirigenza sta lavorando dietro le quinte per valutare le varie possibilità, con l’obiettivo di mantenere una rosa competitiva. Pubblicazioni sportive come The Athletic e Sky Sports hanno anche dato risalto alla situazione, rivelando che la società è aperta a trovargli una sistemazione temporanea per favorirne lo sviluppo.

Inoltre, l’allenatore del Liverpool ha espresso fiducia in Alisson, ammettendo che il suo contributo è fondamentale non solo in termini di prestazioni, ma anche come figura di leadership all’interno dello spogliatoio. Mamardashvili, d’altro canto, ha fatto sapere che il suo obiettivo è quello di diventare un titolare e di dimostrare il suo valore a livello di prima squadra.

Considerazioni Finali

Con l’apertura del mercato estivo che si avvicina, le prossime settimane saranno cruciali sia per Liverpool che per Mamardashvili. I fan stanno aspettando notizie sui futuri movimenti, mentre gli analisti di mercato continuano a monitorare l’attività nel mondo del calcio. È chiaro che Liverpool ha piani ambiziosi, e ogni decisione presa avrà un impatto significativo sulle dinamiche della squadra.

Per ulteriori dettagli, puoi seguire fonti ufficiali come BBC Sport o Sky Sport.

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