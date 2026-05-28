28 Maggio 2026

Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri ora è in vantaggio: il club accelera per chiudere”

redazione 28 Maggio 2026
275d936cc878017b203b296a4c238953-76942-oooz0000

Massimiliano Allegri torna in pole position per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club azzurro avrebbe deciso di accelerare con forza nelle ultime ore per chiudere l’operazione che porterebbe l’ex allenatore del Milan a raccogliere l’eredità di Antonio Conte.

Nel focus firmato da Gianluca Di Marzio, il Napoli viene descritto come sempre più orientato verso Allegri dopo i segnali positivi emersi nei recenti contatti tra le parti. Aurelio De Laurentiis, insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna, starebbe lavorando intensamente per definire gli ultimi dettagli dell’intesa.

Secondo Sky Sport, l’obiettivo del Napoli sarebbe quello di chiudere rapidamente un accordo biennale con Allegri valido fino al 30 giugno 2028. Le prossime ore vengono considerate decisive per arrivare alla fumata bianca definitiva.

Gianluca Di Marzio sottolinea come la trattativa abbia subito una forte accelerazione dopo giorni di riflessioni interne da parte della dirigenza azzurra. Allegri, che già in passato era stato vicino alla panchina del Napoli, avrebbe convinto il club grazie alla propria esperienza, al profilo internazionale e alla capacità di garantire continuità ad alti livelli dopo il biennio targato Conte.

Nel frattempo resta sullo sfondo Vincenzo Italiano. Il tecnico, come riferisce Gianluca Di Marzio, ha appena definito con il Bologna la risoluzione consensuale del proprio contratto, chiudendo serenamente la sua esperienza rossoblù senza alcuna tensione tra le parti.

Nonostante ciò, Sky Sport evidenzia come il contro-sorpasso di Italiano appaia al momento piuttosto complicato. Il Napoli sembra infatti aver individuato in Allegri il profilo ideale per guidare la squadra nella stagione del Centenario, puntando su un allenatore abituato a gestire pressioni, obiettivi e grandi palcoscenici europei.

Per Gianluca Di Marzio, le prossime ore serviranno soprattutto a sistemare gli ultimi aspetti formali e contrattuali prima dell’eventuale annuncio ufficiale. De Laurentiis vuole infatti chiudere rapidamente il dossier allenatore per iniziare immediatamente la programmazione tecnica e il mercato estivo.

L’ex tecnico del Milan, esonerato pochi giorni fa dopo il mancato accesso alla Champions League, vede nel Napoli l’occasione perfetta per rilanciarsi subito ad altissimo livello. Il club azzurro, dal canto suo, considera Allegri una garanzia di esperienza e competitività immediata.

Sky Sport conferma dunque il netto cambio di scenario rispetto ai giorni scorsi: oggi è Massimiliano Allegri il candidato più vicino alla panchina del Napoli.

Altro

venerato_2

RAI Sport: “Napoli, clamorosa inversione su Allegri: Italiano spiazzato”

redazione 28 Maggio 2026
delaurentiis-tribuna-stadio

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri a un passo: De Laurentiis ha scelto il dopo Conte”

redazione 28 Maggio 2026
Pedullà Gravina

Alfredo Pedullà: “Napoli, virata decisiva su Allegri: De Laurentiis irritato dalla gestione Italiano”

redazione 28 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-28 100329

Il Mattino: “Napoli, Khalaili a un passo: De Laurentiis prepara il nuovo mercato tra tagli e rilanci”

redazione 28 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-28 095922

Il Mattino: “Krol incorona Beukema: «Con Italiano può diventare il leader del nuovo Napoli»”

redazione 28 Maggio 2026
La gufata di Allegri: “Napoli favorito per lo scudetto. Su Osimhen..."

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri risale”

redazione 28 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-28 081422

Repubblica: “Stadio, De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo”

redazione 28 Maggio 2026
Napoli, occhi sul mercato di gennaio: spuntano due nomi e uno svincolato

Repubblica: “Rebus panchina: Napoli in attesa per il tecnico si resta su due piste”

redazione 28 Maggio 2026
Juventus-Napoli: la battuta infelice di Allegri sull’ambiente partenopeo

Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri e Italiano restano in corsa: nuovi contatti nelle ultime ore”

redazione 27 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-27 095719

Il Mattino: “Lo scatta Italiano”

redazione 27 Maggio 2026
Napoli-Italiano spunta una data, la Fiorentina non si oppone

Gazzetta dello Sport: “Italiano-Napoli, il sorpasso è servito: incontro segreto con De Laurentiis”

redazione 27 Maggio 2026
Corbo: "Venerdi tutti tifavano Juve ora invece danno consigli al Napoli. Quanta ipocrisia nel calcio"

Italiano convince il Napoli: preparazione atletica e progetto tecnico spingono il sorpasso su Allegri

redazione 27 Maggio 2026

Ultimissime

turisti-napoli.jpg

Napoli trionfa il 2 giugno: quasi 700.000 turisti in 5 notti da record.

Anna Gaia Cavallo 28 Maggio 2026
news428782.jpg

Arrestato un 30enne durante un blitz dei carabinieri nella piazza di spaccio a Secondigliano.

Anna Gaia Cavallo 28 Maggio 2026
venerato_2

RAI Sport: “Napoli, clamorosa inversione su Allegri: Italiano spiazzato”

redazione 28 Maggio 2026
delaurentiis-tribuna-stadio

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri a un passo: De Laurentiis ha scelto il dopo Conte”

redazione 28 Maggio 2026
Paolo-Maldini-smile.jpg

Maldini critica Cardinale: possibili sviluppi con il Fenerbahçe per la stagione 2026-27.

redazione 28 Maggio 2026