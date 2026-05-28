Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri ora è in vantaggio: il club accelera per chiudere”
Massimiliano Allegri torna in pole position per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club azzurro avrebbe deciso di accelerare con forza nelle ultime ore per chiudere l’operazione che porterebbe l’ex allenatore del Milan a raccogliere l’eredità di Antonio Conte.
Nel focus firmato da Gianluca Di Marzio, il Napoli viene descritto come sempre più orientato verso Allegri dopo i segnali positivi emersi nei recenti contatti tra le parti. Aurelio De Laurentiis, insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna, starebbe lavorando intensamente per definire gli ultimi dettagli dell’intesa.
Secondo Sky Sport, l’obiettivo del Napoli sarebbe quello di chiudere rapidamente un accordo biennale con Allegri valido fino al 30 giugno 2028. Le prossime ore vengono considerate decisive per arrivare alla fumata bianca definitiva.
Gianluca Di Marzio sottolinea come la trattativa abbia subito una forte accelerazione dopo giorni di riflessioni interne da parte della dirigenza azzurra. Allegri, che già in passato era stato vicino alla panchina del Napoli, avrebbe convinto il club grazie alla propria esperienza, al profilo internazionale e alla capacità di garantire continuità ad alti livelli dopo il biennio targato Conte.
Nel frattempo resta sullo sfondo Vincenzo Italiano. Il tecnico, come riferisce Gianluca Di Marzio, ha appena definito con il Bologna la risoluzione consensuale del proprio contratto, chiudendo serenamente la sua esperienza rossoblù senza alcuna tensione tra le parti.
Nonostante ciò, Sky Sport evidenzia come il contro-sorpasso di Italiano appaia al momento piuttosto complicato. Il Napoli sembra infatti aver individuato in Allegri il profilo ideale per guidare la squadra nella stagione del Centenario, puntando su un allenatore abituato a gestire pressioni, obiettivi e grandi palcoscenici europei.
Per Gianluca Di Marzio, le prossime ore serviranno soprattutto a sistemare gli ultimi aspetti formali e contrattuali prima dell’eventuale annuncio ufficiale. De Laurentiis vuole infatti chiudere rapidamente il dossier allenatore per iniziare immediatamente la programmazione tecnica e il mercato estivo.
L’ex tecnico del Milan, esonerato pochi giorni fa dopo il mancato accesso alla Champions League, vede nel Napoli l’occasione perfetta per rilanciarsi subito ad altissimo livello. Il club azzurro, dal canto suo, considera Allegri una garanzia di esperienza e competitività immediata.
Sky Sport conferma dunque il netto cambio di scenario rispetto ai giorni scorsi: oggi è Massimiliano Allegri il candidato più vicino alla panchina del Napoli.