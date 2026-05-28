Venezia acquista il centrocampista Basic dalla Lazio come primo volto per la stagione 2026-27.

Venezia Celebra il Ritorno in Serie A con Toma Basic

Il Venezia FC ha festeggiato la sua promozione in Serie A con un colpo di mercato significativo, ingaggiando Toma Basic a titolo gratuito dal Lazio. Questa notizia ha entusiasmato i tifosi lagunari, che stanno vivendo un momento di grande euforia dopo aver dominato la Serie B. Il club, infatti, ha concluso la stagione al primo posto della classifica, sfilando per le suggestive vie d’acqua di Venezia in una parata celebrativa che ha lasciato il segno nella memoria di tutti.

Ora, con la nuova stagione alle porte, il Venezia FC si prepara ad affrontare le sfide della massima serie affiancando alla propria rosa un giocatore esperto come Basic. Il centrocampista croato, già noto per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, è pronto a dare il massimo indossando la maglia arancioneroverde.

Toma Basic: Un Acquisto Strategico per il Venezia

Toma Basic, 29 anni, è stato lasciato partire dal Lazio dopo che il club non ha offerto il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno. Durante la sua ultima stagione con i biancocelesti, ha totalizzato 26 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 2 gol e fornendo 3 assist. La sua esperienza in campo sarà sicuramente un valore aggiunto per il Venezia, che punta a consolidare la sua posizione in Serie A.

Il percorso di Basic in Italia è iniziato nel 2021, quando è giunto al Lazio dal Girondins de Bordeaux. Lì ha subito messo in mostra le sue abilità, sebbene abbia trascorso una breve parentesi in prestito al Salernitana nel 2024. Adesso, con un contratto che lo lega al Venezia fino a giugno 2029, con opzione di rinnovo automatico a determinate condizioni, Basic entra a far parte di un progetto ambizioso che punta a grandi traguardi.

Il Ritorno in Campo: Una Nuova Era per il Venezia

Il Venezia FC non è nuovo a situazioni di sfide e opportunità. Dopo un periodo di difficoltà, il club ha trovato la giusta alchimia e il corretto assetto per riaffermarsi nel calcio italiano. Con l’arrivo di Basic, il team sembra avere intenzione di puntare su un gioco più dinamico e efficace, capace di mettere in difficoltà le difese avversarie. L’aggiunta di un giocatore di esperienza come Toma Basic rappresenta un passo determinante in questa direzione.

Le aspettative nei confronti del club sono elevate, e l’ambiente veneziano è pronto a sostenere la squadra, che si prepara a vivere una stagione ricca di emozioni e sfide. La fiducia nel personale tecnico e nei nuovi acquisti potrebbe fare la differenza in un campionato così competitivo come la Serie A.

In un’intervista recente, il presidente del Venezia FC ha espresso entusiasmo per il mercato estivo e ha sottolineato l’importanza di costruire una rosa competitiva. “Siamo felici di accogliere Toma Basic nel nostro progetto. La sua esperienza e le sue qualità ci aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati”, ha dichiarato.

Mentre si avvicina l’inizio della stagione, i tifosi attendono con impazienza l’opportunità di vedere Basic in azione. La città di Venezia, famosa per la sua bellezza e cultura, si prepara a un nuovo capitolo della sua storia calcistica. Con la speranza di garantire la permanenza in Serie A, il Venezia FC è pronto a scrivere una nuova pagina, e Toma Basic rappresenta uno dei protagonisti più attesi di questa avventura. Non resta che aspettare per vedere come il centrocampista croato si integrerà nella squadra e contribuirà al successo della sua nuova realtà.

Fonti Ufficiali: Venezia FC, SS Lazio.

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