28 Maggio 2026

McDonald’s apre un nuovo ristorante nel Napoletano e cerca oltre 40 nuovi dipendenti.

Anna Gaia Cavallo 28 Maggio 2026
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McDonald’s apre a Brusciano: opportunità di lavoro

McDonald’s ha annunciato l’apertura di un nuovo ristorante a Brusciano, in provincia di Napoli, creando nuove opportunità di lavoro per la comunità locale. Sono circa 40 le posizioni disponibili, dando così l’opportunità ai candidati di entrare a far parte della celebre catena di fast food. Questo sviluppo non solo contribuisce all’economia locale, ma offre anche sbocchi professionali a molte persone che cercano occupazione.

McDonald’s Job Tour: selezioni aperte fino all’8 giugno

Per il reclutamento di personale, McDonald’s organizza la tappa di Brusciano del McDonald’s Job Tour, un evento mirato all’assunzione di nuovi dipendenti, che si svolgerà nella prima metà di giugno. Gli interessati potranno partecipare alla selezione online, con candidature aperte fino all’8 giugno. Gli aspiranti lavoratori avranno l’opportunità di inviare il proprio CV attraverso il sito ufficiale dell’azienda, in una prima fase che prevede la compilazione di un questionario di preselezione.

Tra le qualità fondamentali richieste per far parte del team McDonald’s ci sono la voglia di mettersi in gioco, il lavoro di squadra e il contatto con i clienti. Queste attitudini sono essenziali per lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, dove l’interazione con i clienti gioca un ruolo cruciale. In cambio, McDonald’s offre opportunità concrete: il 95% dei contratti è stabile, accompagnato da un programma di formazione strutturato che consente una rapida crescita professionale.

Una volta completato il questionario, ai candidati idonei sarà richiesto di svolgere un test per valutare i loro punti di forza. Coloro che supereranno questa fase successiva riceveranno dalla compagnia una convocazione con data e ora per partecipare al McDonald’s Job Tour. Questa sarà un’ottima occasione per avere colloqui individuali e per conoscere meglio l’azienda e le sue dinamiche.

Durante l’evento, i partecipanti potranno interagire con personale già attivo nei ristoranti della zona, che condividerà le proprie esperienze e darà informazioni utili su cosa significa lavorare in McDonald’s. Questo aspetto è particolarmente importante, poiché offre un’idea diretta delle aspettative e delle opportunità presenti all’interno della compagnia.

Per la nuova apertura a Brusciano, McDonald’s è allineata con un piano di crescita nazionale che prevede, entro il 2026, l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. Questo impegno non solo contribuisce a rafforzare la presenza del brand nelle varie regioni, ma rappresenta anche una risposta positiva alle esigenze lavorative delle comunità locali.

Il reclutamento da parte di McDonald’s tocca diversi aspetti, dal servizio al cliente alla gestione operativa. Ogni ristorante ha bisogno di personale che sia in grado di affrontare le sfide quotidiane, mantenendo elevati standard di qualità e servizio. Coloro che desiderano lavorare in questo contesto dovranno dimostrare versatilità e predisposizione al lavoro in team, oltre a una forte motivazione e un approccio orientato ai risultati.

Essendo un marchio riconosciuto a livello globale, lavorare per McDonald’s offre non solo un impiego, ma anche la possibilità di far parte di una grande famiglia. Attraverso la formazione continua, i dipendenti hanno l’opportunità di sviluppare competenze trasversali che possono essere utili in qualsiasi settore. Partecipare al McDonald’s Job Tour a Brusciano rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per chi cerca lavoro nella ristorazione.

Gli aspiranti candidati possono visitare il sito ufficiale di McDonald’s per avere maggiori informazioni e per registrarsi al processo di selezione. Con l’apertura del nuovo ristorante a Brusciano, la catena di fast food contribuisce non solo alla propria espansione, ma anche alla creazione di posti di lavoro nel territorio napoletano.

Per ulteriori dettagli riguardanti le assunzioni e le modalità di partecipazione, è consigliabile consultare le fonti ufficiali sul sito di McDonald’s.

Fonti: McDonald’s ufficiale.

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