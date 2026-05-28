Carabinieri arrestano 10 persone: colpite 70 rapine, furti e spaccate nel territorio.

Scoperta una banda di ladri a Caivano

Napoli, 27 maggio 2026. Questa mattina, nell’ambito di un’indagine complessa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di dieci individui residenti nel campo rom di Caivano. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un’indagine meticolosa

Le attività investigative, condotte dal mese di gennaio ad aprile di quest’anno, hanno portato a raccogliere prove schiaccianti contro i soggetti coinvolti. Questi ultimi sono ritenuti responsabili di oltre 70 episodi delittuosi, inclusi furti ai danni di esercizi commerciali e rapine ai danni di automobilisti. La rete criminale operava in diverse zone, tra le province di Napoli, Caserta e Salerno, utilizzando tecniche audaci e ben pianificate.

Secondo il Gip, gli indagati misero in atto ben 11 furti, consumati o tentati, ai danni di sportelli bancari (ATM) attraverso la pratica della “spaccata”, che consiste nello sfondare le vetrine con autoveicoli rubati. Successivamente, si dedicavano allo sradicamento delle casse automatiche utilizzando funi e cavi di fermo. Questa dinamica testimonia l’organizzazione e la determinazione della banda.

Un esempio eclatante della loro ingegnosità criminale si è verificato durante un inseguimento da parte delle forze dell’ordine. In questa circostanza, i membri della banda avrebbero utilizzato estintori per oscurare la vista agli operatori di polizia, creando confusione e opportunità di fuga. Questo gesto evidenzia non solo la loro audacia, ma anche una pianificazione strategica degli interventi.

Il provvedimento di fermo è una misura precauzionale adottata in fase preliminare, quindi è importante sottolineare che i soggetti coinvolti sono considerati presunti innocenti fino a prova contraria. La legge prevede che ogni indagato abbia diritto a esprimersi riguardo alle accuse mosse nei loro confronti. La situazione attuale si colloca in un contesto più ampio di lotta contro la criminalità organizzata nella regione, dove molte forze dell’ordine e autorità locali stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le indagini proseguiranno nei prossimi mesi, come confermato da fonti ufficiali del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il coinvolgimento della Procura della Repubblica evidenzia un’importante sinergia tra le forze dell’ordine e il sistema giuridico, cruciale per affrontare e reprimere la delinquenza sul territorio.

Negli ultimi anni, si è registrato un incremento significativo di azioni criminali mirate a furti e rapine, evidenziato da rapporti ufficiali stilati da ISTAT. Questi dati dimostrano la necessità di una vigilanza costante e di azioni mirate per contrastare attività illecite che compromettono la vita quotidiana dei cittadini onesti.

La comunità locale sta monitorando con attenzione gli sviluppi della situazione, sperando in un miglioramento della sicurezza. Molti residenti si mostrano preoccupati per l’aumento della criminalità, ma confidano nel lavoro delle forze dell’ordine. Le reazioni della popolazione variano da un forte desiderio di giustizia a richieste di maggiore sostegno e protezione da parte delle istituzioni.

I recenti sviluppi non solo rafforzano la fiducia nella giustizia, ma sollevano anche interrogativi importanti riguardo alla gestione della sicurezza pubblica nelle aree più vulnerabili. La speranza è che l’azione coordinata delle istituzioni possa portare a risultati positivi e garantire un futuro più sicuro per tutti.

### Fonti

– Ministero dell’Interno

– ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)

– Procura della Repubblica di Napoli Nord

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