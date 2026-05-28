28 Maggio 2026

Repubblica: “Rebus panchina: Napoli in attesa per il tecnico si resta su due piste”

redazione 28 Maggio 2026
Napoli, occhi sul mercato di gennaio: spuntano due nomi e uno svincolato

Il Napoli continua a muoversi su più fronti nella corsa al dopo Conte. Come racconta Repubblica, Aurelio De Laurentiis resta impegnato in una doppia trattativa che coinvolge Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, entrambi ancora legati contrattualmente ai rispettivi club. Una situazione che obbliga il presidente azzurro a lavorare con prudenza ma anche con grande rapidità.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Massimiliano Allegri era stato sondato già due settimane fa dal direttore sportivo Giovanni Manna e avrebbe dato immediatamente la propria disponibilità di massima a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Nonostante il forte pressing su Vincenzo Italiano, le quotazioni dell’ex allenatore del Milan potrebbero ancora risalire in qualsiasi momento.

Il quotidiano sottolinea infatti come De Laurentiis continui a riflettere sul profilo migliore per guidare il Napoli nella stagione del Centenario. Il presidente aveva inizialmente immaginato un ritorno al 4-3-3, provando a riportare Maurizio Sarri a Castel Volturno, ma il rifiuto del tecnico toscano ha costretto il club a cambiare strategia.

Da qui il duello tra Italiano e Allegri. Repubblica evidenzia come la tifoseria azzurra spinga per un calcio più offensivo e spettacolare dopo due stagioni in cui il pragmatismo e i risultati hanno avuto la priorità assoluta, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa.

In questo scenario Vincenzo Italiano sembra oggi leggermente avanti. Il tecnico del Bologna deve però prima liberarsi dal contratto che lo lega ai rossoblù fino al 2027. Proprio per questo motivo il summit previsto a Casteldebole viene considerato decisivo per il futuro della panchina azzurra.

Secondo Repubblica, il Bologna non sarebbe intenzionato ad arrivare a uno scontro frontale con Italiano e gli ottimi rapporti tra le società potrebbero facilitare una risoluzione consensuale del rapporto. Aurelio De Laurentiis spera infatti di poter chiudere rapidamente la questione allenatore prima della partenza prevista per Los Angeles il prossimo 6 giugno.

La pista Allegri resta comunque apertissima. Il quotidiano sottolinea che i contatti con l’entourage dell’ex tecnico del Milan non si sono mai realmente interrotti e che il suo eventuale arrivo non verrebbe considerato un piano B. Anzi, Allegri rappresenterebbe la scelta più rassicurante in termini di esperienza, curriculum e ambizioni sportive.

Il nodo principale riguarda però la sostenibilità economica del progetto. Repubblica spiega come De Laurentiis stia lavorando a una profonda spending review che coinvolge mercato, monte ingaggi e staff tecnico. Italiano, pronto ad accettare un biennale da circa 3 milioni di euro più opzione per il terzo anno, si sposerebbe meglio con questa nuova linea societaria rispetto ad Allegri.

Ma il presidente non valuta Italiano soltanto per motivi economici. Secondo Repubblica, il lungo vertice romano andato in scena martedì avrebbe rafforzato ulteriormente il rapporto di stima reciproca tra il tecnico e De Laurentiis. Durante l’incontro si sarebbe parlato anche delle strategie di mercato e della necessità di rilanciare alcuni giocatori rientranti dai prestiti.

Tra questi vengono citati Lorenzo Lucca e Noa Lang, che potrebbero trovare spazio nel nuovo progetto tecnico azzurro. Entrambi rappresentano investimenti importanti sui quali il Napoli vuole ancora puntare.

Infine, Repubblica conclude sottolineando come Allegri continui comunque a essere percepito come la garanzia di un progetto più immediatamente ambizioso. Per questo motivo, nonostante il vantaggio attuale di Italiano, il duello per la panchina del Napoli resta ancora apertissimo.

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