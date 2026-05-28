Il Mattino: “Krol incorona Beukema: «Con Italiano può diventare il leader del nuovo Napoli»”

Rudy Krol promuove Sam Beukema e lancia un messaggio chiaro al Napoli del futuro. Nell’intervista rilasciata a Il Mattino, la storica leggenda azzurra ha raccontato il lungo incontro avuto con il difensore olandese tra i tavoli di “Mimì alla Ferrovia”, soffermandosi sia sulle difficoltà vissute dal centrale nella sua prima stagione in azzurro sia sulle prospettive future del club.

Nel racconto pubblicato da Il Mattino, Rudy Krol ha spiegato come Beukema abbia sofferto particolarmente l’adattamento alla difesa a tre proposta da Antonio Conte. Secondo l’ex libero del Napoli, il centrale olandese sarebbe stato penalizzato da un sistema diverso rispetto a quello conosciuto negli anni precedenti con Vincenzo Italiano al Bologna.

«Ha pagato il prezzo di dover giocare in una difesa a tre», ha spiegato Krol nell’intervista concessa a Il Mattino, sottolineando come Beukema si sia trovato a disagio con il nuovo approccio tattico imposto da Conte.

Nonostante ciò, Krol invita il giovane difensore a crescere attraverso le difficoltà. L’ex bandiera azzurra ricorda infatti come nella sua carriera abbia cambiato tantissimi allenatori tra Ajax e Napoli senza mai perdere la mentalità vincente.

Nell’intervista a Il Mattino, Rudy Krol racconta anche la propria filosofia calcistica, chiarendo implicitamente la sua preferenza nella corsa alla panchina del Napoli tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

«Io sono cresciuto con il totaalvoetbal, credo in un calcio che sappia anche divertire», ha spiegato Krol, pur riconoscendo il valore straordinario del curriculum di Allegri. Secondo l’ex difensore olandese, Napoli è una piazza che pretende sì risultati, ma anche qualità e spettacolo.

Parole che sembrano rappresentare una vera investitura per Vincenzo Italiano. Non a caso, Krol si spinge oltre definendo Beukema «il primo grande acquisto del prossimo Napoli» proprio nel caso in cui il tecnico del Bologna dovesse approdare in azzurro.

Come evidenzia Il Mattino, Krol vede infatti nel possibile ritorno al calcio offensivo e aggressivo di Italiano il contesto ideale per rilanciare definitivamente il centrale olandese, apparso meno brillante nell’ultima stagione.

Nel corso della lunga chiacchierata riportata da Il Mattino, Rudy Krol ha anche parlato del proprio legame indissolubile con Napoli. «Se ami questa città, lei ti amerà per sempre», avrebbe confidato al giovane Beukema durante il pranzo condiviso nel centro storico.

L’ex libero azzurro ha poi sottolineato come Sam abbia già compreso la grandezza della piazza e il calore della tifoseria napoletana, mostrando entusiasmo e voglia di restituire sul campo l’affetto ricevuto.

Non manca anche una riflessione sulla stagione appena conclusa del Napoli. Krol difende il lavoro di Conte e considera il secondo posto un risultato importante, soprattutto per una squadra chiamata a confermarsi dopo lo scudetto.

Allo stesso tempo, però, nell’intervista a Il Mattino emerge un interrogativo preciso sugli oltre quaranta infortuni che hanno colpito la rosa azzurra. «Non può essere stata soltanto sfortuna», osserva Krol, lasciando intendere dubbi sulla gestione atletica dell’ultima stagione.

Infine, la leggenda olandese guarda già avanti e indica la strada al Napoli: migliorare il rendimento europeo. Per Krol, il prossimo obiettivo del club dovrà essere quello di tornare protagonista anche in Champions League e provare almeno a raggiungere i quarti di finale.