28 Maggio 2026

Incendio a Napoli: il Comune raccomanda di chiudere finestre e rimanere in casa.

Anna Gaia Cavallo 28 Maggio 2026
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Incendio a bordo della GNV Phoenix: disagi nel porto di Napoli

Un incendio di notevole entità è scoppiato nella giornata di ieri a bordo della nave GNV Phoenix, ancorata nel porto di Napoli. Questo incidente ha portato a rilevanti disagi per la comunità locale e ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.

La nave era ferma per lavori di manutenzione presso la banchina numero 29-30 del Molo del Carmine, all’interno dell’area cantieristica del porto. Essendo l’unità non operativa, a bordo non erano presenti passeggeri al momento dello scoppio delle fiamme.

Le fiamme e la densa nube di fumo nero hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico che si trovava nelle vicinanze. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente per contenere il rogo e garantire la sicurezza dello scafo.

Interventi di sicurezza e misure preventive

Per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di soccorso, la Capitaneria di Porto ha preso la decisione di chiudere temporaneamente il traffico marittimo nel tratto compreso tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa. Questo ha comportato deviazioni per le navi in arrivo, alcune delle quali sono state poste in attesa al largo.

Il principio di precauzione ha guidato le azioni delle autorità, che sono intervenute per limitare l’impatto dell’incendio sulla salute pubblica. Nonostante l’incendio si sia sviluppato in un’area portuale lontana dai centri abitati, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, ha raccomandato alla cittadinanza di seguire alcune semplici ma cruciali linee guida per la protezione della salute.

È stato comunicato che seguenti raccomandazioni sono destinate agli abitanti della zona limitrofa al Molo del Carmine e delle aree adiacenti, che potrebbero essere esposte al fumo e alle particelle irritanti veicolate dai venti:

  • Chiudere infissi e aperture: È fondamentale mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altro varco verso l’esterno.
  • Disattivare gli impianti d’aria: È consigliato spegnere condizionatori, climatizzatori ed eventualmente sistemi di ventilazione o ricircolo dell’aria forzata.
  • Evitare l’esposizione all’aperto: Si raccomanda di non sostare su balconi, terrazzi o aree pubbliche, anche solo per osservare il fumo. Le particelle trasportate dai venti potrebbero risultare dannose per l’apparato respiratorio.
  • Tutela dei tessuti: È sconsigliato stendere o lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’aria aperta.

Informazioni utili e aggiornamenti dalla zona del rogo

Le autorità competenti continuano a monitorare la situazione per assicurare la salute dei residenti e delle persone nelle zone limitrofe. I campionamenti dell’aria saranno effettuati dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) per garantire che non vi sia danno alla salute pubblica. In base ai risultati di queste analisi, ulteriori indicazioni verranno fornite alla cittadinanza.

Per restare aggiornati, si invita la popolazione a seguire le comunicazioni ufficiali attraverso i canali social e i siti web delle autorità locali. È fondamentale prestare attenzione ai bollettini meteo che potrebbero influenzare la dispersione del fumo e delle sostanze potenzialmente pericolose.

La situazione è ancora in fase di gestione, e le operazioni dei Vigili del Fuoco proseguono per garantire il completo spegnimento del rogo e la sicurezza dell’area circostante. Gli aggiornamenti continueranno a essere forniti man mano che nuove informazioni diventeranno disponibili.

Fonti ufficiali come la Capitaneria di Porto e l’ARPAC si stanno attivando per offrire assistenza e informare tempestivamente la comunità sugli sviluppi della situazione, così da garantire la massima trasparenza e sicurezza per tutti i cittadini.

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