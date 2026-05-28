28 Maggio 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri risale”

redazione 28 Maggio 2026
La gufata di Allegri: “Napoli favorito per lo scudetto. Su Osimhen..."

Il Napoli entra nelle ore decisive per scegliere l’erede di Antonio Conte. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis si trova davanti a un bivio tecnico e filosofico che porterà inevitabilmente verso uno tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Due profili diversissimi, due idee di calcio opposte e una decisione che segnerà il futuro del club azzurro.

Nel focus firmato da Vincenzo D’Angelo, la Gazzetta dello Sport sottolinea come il presidente del Napoli stia valutando attentamente ogni dettaglio prima della scelta definitiva. Italiano rappresenta il tecnico emergente, ambizioso, offensivo e già da anni molto apprezzato da De Laurentiis. Allegri, invece, è l’uomo dell’esperienza, dei sei scudetti conquistati e delle grandi notti europee vissute alla Juventus.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, fino a pochi giorni fa Allegri sembrava il favorito assoluto per raccogliere l’eredità di Conte. Tuttavia il crollo finale del Milan, culminato con la mancata qualificazione in Champions League, avrebbe inevitabilmente rallentato le convinzioni del presidente azzurro, spingendolo a riflettere più a fondo sulla scelta.

Nel frattempo Vincenzo Italiano ha guadagnato terreno. Il tecnico del Bologna, racconta la Gazzetta dello Sport, incontrerà oggi la dirigenza rossoblù per discutere del proprio futuro. Un summit considerato decisivo per capire se l’allenatore arriverà con le dimissioni in mano oppure se valuterà ancora la possibilità di restare a Bologna nonostante l’assenza delle coppe europee.

Il Napoli osserva con grande attenzione. Vincenzo D’Angelo evidenzia sulla Gazzetta dello Sport che Italiano sarebbe fortemente affascinato dall’idea di guidare il club azzurro. La possibilità di tornare in Champions League, lottare stabilmente per il vertice e raccogliere una delle eredità più pesanti del calcio italiano rappresentano motivazioni enormi per il tecnico.

Nonostante ciò, il Bologna continua a sperare nella permanenza del proprio allenatore. Il direttore sportivo Marco Di Vaio, intervenuto all’evento “Apericalcio”, ha ammesso il fastidio per l’incontro romano avvenuto tra gli agenti di Italiano e il Napoli, pur confermando il forte rapporto costruito negli ultimi anni con il tecnico.

La Gazzetta dello Sport racconta inoltre come la sfida tra Italiano e Allegri ricordi indirettamente quanto accaduto la scorsa stagione, quando il Milan scelse proprio Max dopo il rifiuto di Vincenzo. Oggi gli scenari sembrano ribaltati: Italiano avrebbe aperto concretamente al Napoli e a un contratto triennale proposto da De Laurentiis.

Ma Allegri resta pienamente in corsa. Vincenzo D’Angelo sottolinea sulla Gazzetta dello Sport che l’ex tecnico del Milan continua a sperare nella chiamata definitiva del Napoli e vede nella panchina azzurra l’occasione perfetta per rilanciarsi dopo una stagione estremamente complicata.

Prima, però, Allegri dovrà definire anche la propria uscita dal Milan. Soltanto allora potrà eventualmente chiudere con il Napoli e iniziare un nuovo progetto che potrebbe riportarlo subito a lottare per scudetto e Champions League.

La Gazzetta dello Sport descrive così il momento di riflessione di De Laurentiis: da una parte la rivoluzione tecnica rappresentata da Italiano, dall’altra la continuità vincente incarnata da Allegri. Fame contro esperienza, innovazione contro gestione.

Una cosa però appare certa: il Napoli vuole chiudere rapidamente la questione per iniziare immediatamente a programmare il mercato e la stagione del Centenario. La decisione finale spetterà soltanto a De Laurentiis.

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