L’Inter esita su Jones: il Liverpool fissa un prezzo di 30 milioni di euro.

Inter offre 20 milioni per Curtis Jones, Liverpool chiede di più

LIVERPOOL, INGHILTERRA – Il 13 dicembre 2025, Curtis Jones del Liverpool ha mostrato tutto il suo talento durante il match di Premier League contro il Brighton & Hove Albion ad Anfield. In quel frangente, la sua prestazione ha confermato quanto il giovane centrocampista sia diventato una figura cruciale per la squadra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Secondo il noto commentatore sportivo Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe presentato un’offerta di 20 milioni di euro per assicurarsi il talento inglese, ma il Liverpool pretende almeno 30 milioni. Questo nonostante il contratto di Jones scada nella prossima estate del 2026.

MILANO, ITALIA – Il 9 dicembre 2025, Jones ha avuto l’occasione di dimostrare le sue capacità anche in Europa, fronteggiando Nicolò Barella del FC Internazionale Milano durante il sesto turno della fase a gironi di UEFA Champions League, disputato allo Stadio San Siro. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Cedimento del prezzo per Curtis Jones? I movimenti di mercato

Il centrocampista ha da tempo attirato l’attenzione dell’Inter. I dirigenti nerazzurri avevano già preso in considerazione un possibile trasferimento per il mese di gennaio. Tuttavia, poiché il contratto di Jones scadrà nel giugno 2027, ci si aspettava che il prezzo potesse scendere notevolmente.

Le trattative iniziali si sono svolte recentemente, ma secondo Sky Sport Italia, il divario tra la richiesta del Liverpool e l’offerta dell’Inter è di ben 10 milioni di euro. Mentre i nerazzurri hanno avanzato una proposta di circa 20 milioni, il Liverpool rimane fermo sulla propria posizione, chiedendo 30 milioni, oltre a una percentuale in caso di futura rivendita.

Questa differenza significativa nel prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo per l’Inter, che potrebbe essere riluttante a investire una tale cifra su un giocatore che potrebbe diventare un free agent tra un anno. Tuttavia, i dirigenti dell’Inter sperano che Jones, che sembra preferire il trasferimento a Milano rispetto alla proposta dell’Aston Villa, possa esercitare una certa pressione per facilitare una riduzione del prezzo.

Il 25enne nazionale inglese è il prodotto dell’accademia giovanile del Liverpool e la sua eventuale cessione rappresenterebbe un guadagno netto per i Reds. Nella stagione attuale, Jones ha collezionato 49 presenze competitive con il Liverpool, segnando tre gol e fornendo tre assist ai suoi compagni di squadra, confermandosi uno dei talenti più promettenti del calcio inglese.

Dunque, la situazione si sviluppa in un contesto di negoziazioni accese, dove sia il Liverpool che l’Inter cercano di ottenere il massimo dai rispettivi interessi. Per il Liverpool, un trasferimento a questa cifra potrebbe non solo portare un buon profitto economico, ma anche rinforzare le dinamiche di gestione della rosa in vista della prossima stagione.

Inter e Liverpool si trovano di fronte a una sfida importante. Da un lato, il Liverpool è costretto a perseguire il massimo guadagno per un giocatore dal grande potenziale. Dall’altro, l’Inter desidera rinforzare la propria formazione con un centrocampista dal talento riconosciuto senza svincolarsi eccessivamente dal budget previsto.

Con l’avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio, sarà interessante seguire ulteriori sviluppi su questa trattativa. La pubblica attenzione sarà decisamente rivolta sia a Curtis Jones, sia alle strategie di mercato dell’Inter, che potrebbe doversi adattare a queste dinamiche per riuscire a portare a termine l’affare.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione di mercato e su altre notizie di calcio che potrebbero influenzare il futuro di Curtis Jones. Fonte: Fotogramma e Sky Sport Italia.

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