Bastoni resta all’Inter: la Champions League è un sogno da realizzare.

Inter: il futuro di Alessandro Bastoni è a San Siro

Il 13 maggio 2026, Alessandro Bastoni ha portato la gioia ai tifosi dell’FC Internazionale Milano celebrando la vittoria in Coppa Italia contro la SS Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Questo successo ha ribadito un legame sempre più solido tra il giocatore e il club che lo ha visto crescere. Con la celebrazione avvenuta anche pochi giorni dopo nel match di Serie A contro l’Hellas Verona, dove ha posato con i trofei vinti, il futuro di Bastoni a Milano è stato al centro dei pensieri di molti appassionati. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nel frattempo, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto parlare delle ambizioni in Champions League, in particolare tenendo a sottolineare che Alessandro Bastoni “resterà” nonostante l’interesse da parte del Barcellona. Nella sua recente intervista con DAZN, Marotta ha messo in risalto la volontà del club di mantenere un nucleo solido, nonostante le molte voci di mercato che circondevano il difensore italiano.

Il presidente è visibilmente soddisfatto del lavoro svolto sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu, avendo conquistato sia il titolo di Campione d’Italia che la Coppa Italia. A tal proposito, Marotta ha chiarito che è fondamentale continuare a investire nel gruppo esistente e migliorare anche le condizioni contrattuali del tecnico.

La filosofia vincente dell’Inter

Marotta ha commentato: “Questa squadra ha una base solida, un vero e proprio scheletro grazie a giocatori che sono qui da qualche anno.” Ha citato nomi come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e, ovviamente, Alessandro Bastoni. L’idea è quella di trasmettere la mentalità vincente a nuovi arrivi, affinché tutti possano contribuire al futuro di successo del club.

Le speculazioni su un possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona sono aumentate nel corso dell’ultimo anno. Tuttavia, Marotta ha rassicurato i tifosi interisti sulla permanenza del giovane difensore: “In generale, non siamo un club venditore. Se un giocatore se ne va, è perché ha espresso il desiderio di farlo, ma posso dire con certezza che Bastoni non ha mai manifestato questa intenzione.”

Marotta ha anche sottolineato che il giocatore è felice a Milano, e questo fattore pesa notevolmente sulla decisione finale: “Non abbiamo bisogno di vendere, perciò credo che resterà con noi.” Questa affermazione ha generato un clima di ottimismo tra i tifosi e ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza all’interno della squadra.

Nonostante i successi locali, l’Inter ha affrontato qualche difficoltà in Champions League, avendo subito due sconfitte in finali recenti contro avversari temibili come il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Marotta ha dichiarato che il Vincitore dello Scudetto deve continuare a sognare e a stabilire nuovi obiettivi: “L’ambizione è fondamentale, senza arrogarsi, e alzeremo ulteriormente l’asticella. La Champions League è un sogno, e come manager ho il compito di impostare il tono per il team.”

Per Marotta, l’obiettivo è tornare nella finale della massima competizione europea per la terza volta. La voglia di vincere è palpabile: “Spero che i giocatori possano regalarmi il trofeo della Champions League prima di ritirarmi.” Un desiderio condiviso anche dai tifosi, che sono pronti a supportare la squadra per raggiungere tale traguardo.

Con un futuro luminoso in vista, l’Inter e il suo presidente hanno piani ben definiti per la prossima stagione, riempiendo i tifosi di speranza e entusiasmo. Mantenere il nucleo forte e cercare nuovi innesti strategici sarà cruciale per affrontare le sfide a venire. La permanenza di Alessandro Bastoni rappresenta uno di questi tasselli fondamentali per la costruzione di un Inter sempre più competitiva, sia in Italia che in Europa.

Fonti ufficiali: Inter.it, DAZN.

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