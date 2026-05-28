Castello di Baia: aperture notturne estive per scoprire la magia napoletana.

Aperture serali al Castello di Baia: un’opportunità unica per esplorare la storia e il panorama del Golfo di Napoli. A partire dal 6 giugno e fino al 29 agosto 2026, ogni sabato, il castello sarà visitabile anche durante le ore notturne, offrendo un’esperienza straordinaria.

Visita serale al Castello di Baia: date e orari

Quest’estate, il Castello di Baia si trasformerà in un’incantevole meta serale, permettendo ai visitatori di immergersi nella cultura e nella bellezza dei Campi Flegrei. Questa storica fortezza, situata a picco sul mare, ospita al suo interno il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, dove è possibile scoprire tesori del passato in un’atmosfera magica. Le aperture serali saranno attive ogni sabato da giugno ad agosto, con orari estesi fino alle 22:00. È previsto un ultimo ingresso alle 21:00, permettendo così di sfruttare al massimo l’esperienza culturale.

Durante la visita, gli ospiti potranno percorrere le storiche mura del castello, esplorando i vari ambienti e le collezioni del museo. Al piano superiore, la vista panoramica sul mar Mediterraneo e sul Golfo di Napoli offre un’occasione imperdibile per ammirare uno dei panorami più suggestivi d’Italia. Da questo punto privilegiato, si possono osservare le isole di Procida e Ischia, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

MyCastello Card: un’opportunità esclusiva

Per chi desidera vivere questa esperienza al massimo, è disponibile la MyCastello Card, un’abbonamento al costo di 10 euro che consente ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. L’acquisto della card è semplice: è possibile farlo tramite le apposite applicazioni o sul sito web ufficiale dei Musei Italiani. Questo pass non solo offre un’opzione economica per gli appassionati di cultura, ma consente anche di visitare le varie esposizioni senza limiti di accesso, accentuando il privilegio di scoprire il patrimonio storico e archeologico della zona.

Il Castello di Baia non è solo una meta turistica, ma è un invito a immergersi nella storia. Le aperture serali delle strutture archeologiche e museali offrono l’opportunità di esplorare in maniera diversa, partecipando a eventi speciali che arricchiranno l’esperienza del visitatore. Scopri un’estate al castello tra tramonti suggestivi, storie avvincenti e miti antichi. Secondo una nota del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, l’iniziativa mira a rendere la cultura più accessibile e fruibile, permettendo ai visitatori di godere dei panorami del Golfo di Pozzuoli in un contesto più rilassato.

Le aperture serali non si limitano solo alla visita del castello, ma comprendono anche attività collaterali, come spettacoli dal vivo, concerti e eventi culturali che si terranno nel corso dell’estate, rendendo ogni sabato un’occasione speciale. Tali eventi rappresentano una sinergia tra arte, cultura e natura, rendendo le serate estive al Castello di Baia indimenticabili.

Informazioni pratiche e contatti

Per informazioni dettagliate sulle aperture serali, è possibile visitare il sito ufficiale del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Qui troverete informazioni utili sulla programmazione e sugli eventi speciali organizzati durante l’estate. Inoltre, la pagina offre dettagli sui percorsi accessibili, le modalità di accesso e altre attività dedicate a famiglie e turisti di tutte le età.

Approfittate di questa straordinaria opportunità per vivere il Castello di Baia in un momento magico della giornata, immersi nella storia e circondati da panorami mozzafiato. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di esplorare questa gemma durante l’estate 2026: un viaggio nel tempo che vi porterà a scoprire un patrimonio culturale unico e affascinante.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire le pagine social ufficiali del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dove vengono condivisi eventi, orari e notizie importanti riguardo alle aperture serali e alle attività correlate.

Visitate il sito [Parco Archeologico dei Campi Flegrei](https://www.campiflegrei.benicultural.ben.it) per ulteriori dettagli e prenotazioni.

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