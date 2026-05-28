Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri a un passo: De Laurentiis ha scelto il dopo Conte”

Massimiliano Allegri è ormai vicinissimo alla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese avrebbe superato definitivamente Vincenzo Italiano al termine di un lungo testa a testa che ha accompagnato le ultime settimane del club azzurro dopo l’addio di Antonio Conte.

Nel retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe sciolto le ultime riserve nelle scorse ore, decidendo di puntare con forza su Allegri per guidare il Napoli nella stagione del Centenario. Una scelta maturata dopo attente valutazioni tecniche e caratteriali sui due candidati principali.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Allegri rappresenti da anni un vero pallino del presidente azzurro. Già nel 2019 De Laurentiis aveva tentato di portarlo a Napoli e anche nelle stagioni successive il nome del tecnico toscano è rimasto costantemente nei pensieri del patron partenopeo.

L’occasione decisiva sarebbe arrivata con il recente esonero dal Milan. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, fino a poche settimane fa Gerry Cardinale sembrava intenzionato a confermare Allegri sulla panchina rossonera, ma il clamoroso crollo finale e la mancata qualificazione alla Champions League hanno cambiato completamente lo scenario.

A quel punto De Laurentiis avrebbe accelerato immediatamente, consapevole anche del rischio che Allegri potesse finire nel giro delle candidature per la Nazionale italiana.

Parallelamente il Napoli ha continuato a mantenere vivi i contatti con Vincenzo Italiano. La Gazzetta dello Sport conferma infatti il summit positivo avvenuto tra il tecnico e il club azzurro, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta sterzata definitiva verso Allegri.

Determinante, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato anche il peso di Giovanni Manna. Il direttore sportivo azzurro conosce molto bene Allegri dopo gli anni condivisi alla Juventus e avrebbe spinto fortemente per il suo arrivo al Napoli, considerandolo il profilo ideale per garantire continuità, esperienza e gestione immediata di una squadra ambiziosa.

Resta ora da definire l’uscita ufficiale dal Milan. Allegri è infatti ancora sotto contratto con il club rossonero per un’altra stagione e bisognerà trovare un accordo definitivo per formalizzare la separazione.

Ma la direzione sembra ormai tracciata. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il Napoli sia pronto ad affidarsi a un allenatore che in carriera ha conquistato sei scudetti e disputato due finali di Champions League, scegliendo così continuità vincente ed esperienza internazionale per aprire il nuovo ciclo post-Conte.

Per De Laurentiis, dopo anni di inseguimenti e tentativi, l’obiettivo sta finalmente per diventare realtà: Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Maradona.