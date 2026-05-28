28 Maggio 2026

Alfredo Pedullà: “Napoli, virata decisiva su Allegri: De Laurentiis irritato dalla gestione Italiano”

redazione 28 Maggio 2026
Pedullà Gravina

Massimiliano Allegri torna nettamente in vantaggio per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di virare con decisione sull’ex allenatore del Milan dopo le ultime evoluzioni legate alla situazione di Vincenzo Italiano.

Nel focus firmato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe avuto nuovi contatti concreti con l’entourage di Allegri, tecnico ancora formalmente legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027. La dirigenza azzurra starebbe quindi accelerando per definire gli ultimi aspetti dell’operazione.

Alla base della svolta ci sarebbe soprattutto il malumore di De Laurentiis per la gestione del dossier Italiano. Secondo Alfredo Pedullà, il presidente del Napoli non avrebbe gradito il modo in cui è stata gestita mediaticamente la trattativa con l’allenatore del Bologna.

L’incontro romano tra il club azzurro e l’entourage di Italiano, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto restare completamente riservato. De Laurentiis, inoltre, avrebbe chiesto una disponibilità piena e immediata sul progetto Napoli, indipendentemente dall’uscita dal Bologna.

Sempre secondo Alfredo Pedullà, il fatto che la situazione con il Bologna non si sia ancora chiusa definitivamente avrebbe raffreddato l’entusiasmo del presidente azzurro, spingendolo così a tornare con forza sulla candidatura di Allegri.

Il Napoli considera infatti Massimiliano Allegri una figura di assoluta esperienza, capace di garantire continuità dopo il biennio targato Antonio Conte e di gestire immediatamente le pressioni di una piazza ambiziosa come quella partenopea.

Nel retroscena raccontato da Alfredo Pedullà emerge chiaramente come De Laurentiis abbia vissuto con fastidio le continue indiscrezioni e la perdita di riservatezza attorno alla pista Italiano. Da qui la decisione di accelerare nuovamente sull’ex tecnico della Juventus e del Milan.

Allegri, dal canto suo, avrebbe già dato disponibilità al progetto Napoli e attende ora soltanto gli sviluppi definitivi della trattativa con il club azzurro e della propria separazione ufficiale dal Milan.

Il Napoli vuole chiudere rapidamente il capitolo allenatore per iniziare subito la programmazione della nuova stagione, quella del Centenario, e il nome di Massimiliano Allegri appare adesso sempre più vicino alla panchina del Maradona.

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