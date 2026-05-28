28 Maggio 2026

Sky Sport: “Napoli-Allegri, accordo raggiunto: biennale per il dopo Conte”

redazione 28 Maggio 2026
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Adesso arriva anche la conferma definitiva di Sky Sport. Come annunciato da Gianluca Di Marzio attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Massimiliano Allegri per affidargli la panchina azzurra dopo l’addio di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’intesa tra il Napoli e Allegri sarebbe stata definita sulla base di un contratto biennale. Dopo giorni di continui sorpassi e controsorpassi con Vincenzo Italiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe quindi scelto definitivamente l’ex allenatore di Juventus e Milan per guidare il nuovo ciclo azzurro.

Sky Sport conferma così la svolta maturata nelle ultime ore, con il club partenopeo che ha deciso di accelerare con forza sulla pista Allegri dopo i recenti colloqui interni e le riflessioni portate avanti dal presidente insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna.

Per Gianluca Di Marzio si tratta di un accordo ormai raggiunto, destinato soltanto a essere formalizzato nei prossimi passaggi burocratici. Allegri raccoglierà quindi l’eredità pesantissima lasciata da Antonio Conte, reduce da uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto in campionato.

Determinante nella scelta del Napoli sarebbe stato anche il forte rapporto tra Allegri e Giovanni Manna, nato durante gli anni condivisi alla Juventus. De Laurentiis, invece, inseguiva il tecnico livornese già da diverse stagioni e aveva tentato più volte di portarlo in azzurro.

Dopo il recente esonero dal Milan e il sorpasso finale ai danni di Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri è ora pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina del Maradona.

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