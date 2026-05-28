28 Maggio 2026

Voto a Casalnuovo: il candidato respinge accuse, ‘Nessun legame con la camorra, tutti lavorano’.

Anna Gaia Cavallo 28 Maggio 2026
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Elezioni a Casalnuovo: Accertamenti su Presunti Irregolarità

A Casalnuovo, la situazione si fa incandescente a seguito delle denunce della candidata sindaca di centrodestra, Nicoletta Romano, riguardo a presunti episodi di intimidazione e irregolarità durante le recenti elezioni. Nel frattempo, le reazioni si moltiplicano sul web, con il candidato sindaco Giovanni Nappi e Carmine Perrella, il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti (circa 750 preferenze), pronti a difendersi.

Le Reazioni di Carmine Perrella alle Accuse

Carmine Perrella ha risposto alle accuse di intimidazione, affermando che non sussistono prove concrete di quanto denunciato. Secondo quanto riportato da Napoli Village, Perrella ha dichiarato: “Stiamo preparando un ricorso perché dai verbali risultano numeri diversi rispetto a quelli comunicati inizialmente. Nella sezione 26 io ho verbalizzato 372 voti con i rappresentati di lista. Aspettiamo la Commissione elettorale per chiarire eventuali errori”.

Perrella ha continuato smentendo le insinuazioni riguardo alle presunte “stese” con motorini, sottolineando che si trattava solamente di giovani che giravano in scooter: “Erano ragazzi che lavorano, non ci sono pregiudicati o camorristi. Non c’è stata alcuna azione intimidatoria”. Ha inoltre aggiunto che le forze dell’ordine erano presenti davanti ai seggi durante tutto il giorno, garantendo un clima di tranquillità.

Il Quartiere Ex-219: Uno Scenario Controverso

La sezione 26, menzionata da Perrella, è situata nell’area ex-219, un quartiere di edilizia popolare nato dopo il terremoto del 1980 grazie ai fondi della legge 219. Negli anni, questa zona è diventata un punto focale di dibattito, frequentemente al centro di richieste di riqualificazione urbana a causa del disagio sociale e delle problematiche che affliggono la comunità.

Nel contesto delle elezioni, questi fattori hanno amplificato la percezione di tensione e irregolarità.

Nicoletta Romano: “Metodi da Gomorra”

Nonostante il clima di accertamenti in corso, Nicoletta Romano ha deciso di non aspettare gli esiti e ha pubblicato un post su Facebook attaccando duramente i metodi utilizzati. Le sue parole sono state cariche di indignazione: “I metodi da Gomorra, i tg alla Cetto la qualunque, le verità negate. Il futuro spazzerà via i vostri mezzucci!”

Romano ha proseguito la sua denuncia: “Si torna sulla narrazione fatta a tavolino e non si prendono le distanze dai fatti gravissimi successi e dalle metodologie gomorroidi messe in campo. È chiaro che alcuni poteri di questa città vogliono fermare il processo di rinnovamento”.

L’accanimento della candidata è un segnale della frustrazione di molti cittadini che cercano un cambiamento reale. “Io sono una donna del fare, non amo le polemiche”, ha enfatizzato, richiamando l’attenzione sulla necessità di una Casalnuovo libera e proiettata verso il futuro.

Dichiarazioni del Prefetto di Napoli

Dopo le varie polemiche, il prefetto di Napoli, Nicola di Bari, ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti riguardo la regolarità del voto. Ha affermato che sono in corso approfondimenti da parte dell’Arma dei Carabinieri per verificare i fatti rappresentati. “Voglio rassicurare che il voto si è svolto regolarmente”, ha aggiunto, sottolineando che eventuali irregolarità saranno perseguite rapidamente.

Come parte delle sue dichiarazioni, il prefetto ha anche reso noto che ci sarà un rafforzamento della vigilanza attorno ai seggi, non solo a Casalnuovo, ma anche nel resto dell’area metropolitana interessata dal secondo turno delle elezioni. Questo intervento mira a garantire la sicurezza e la libertà di voto per tutti i cittadini.

In un contesto in cui le tensioni politiche e sociali sono palpabili, la risposta delle autorità locali è fondamentale per rassicurare la popolazione e mantenere un ambiente di calma e rispetto per la democrazia.

Verso un Futuro di Trasparenza

Con gli sviluppi in corso, è fondamentale che le autorità preposte garantiscano un processo elettorale trasparente, in grado di rassicurare la cittadinanza e assicurare la legittimità dei risultati. La presenza delle forze dell’ordine, le dichiarazioni del prefetto e le reazioni dei candidati evidenziano una comunità in cerca di stabilità e rinnovamento.

Le elezioni a Casalnuovo, con la loro carica di tensioni e aspettative, pongono interrogativi sul futuro politico della città e sul ruolo dei cittadini nel determinare il loro destino. La scelta ora spetta a loro, in un clima che richiede chiarezza e responsabilità.

Fonti:

  • Napoli Village
  • Prefettura di Napoli

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