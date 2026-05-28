Arrestato un 30enne durante un blitz dei carabinieri nella piazza di spaccio a Secondigliano.

Sequestro di Hashish e Arresto a Napoli: I Dettagli dell’Operazione

Un’importante operazione antidroga è stata portata a termine dai Carabinieri della stazione di Napoli Secondigliano. In un intervento tempestivo, i militari hanno sequestrato circa 350 grammi di hashish, suddivisi in dosi, e una somma di denaro contante pari a 420 euro. Tutti gli oggetti sono stati posti sotto sequestro per accertamenti successivi.

Dettagli sull’Operazione e Arresto di un Sospettato

Il provvedimento di arresto è stato eseguito nei confronti di un uomo di 30 anni, gravemente indiziato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto luogo in seguito a una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli.

Il blitz è stato il risultato di un servizio mirato condotto dai carabinieri in abbigliamento civile, volto a contrastare lo spaccio di droga nella nota piazza di spaccio nel quartiere Secondigliano, precisamente in Via Beato Gaetano Errico, tra Via dell’Arco e Via Vanella Grassi. Durante il servizio, i militari hanno notato un uomo a bordo di un motociclo che si avvicinava a un’auto in sosta. A bordo dell’auto vi erano altre persone che attendevano visibilmente uno scambio.

I carabinieri, intuendo che stesse avvenendo una cessione di stupefacente, hanno deciso di intervenire. L’operazione si è svolta con prontezza: i militari hanno cercato di recuperare il marsupio in cui erano custoditi la droga e il denaro. Tuttavia, il sospettato, dopo una breve colluttazione, è riuscito a darsi alla fuga. Nonostante ciò, il marsupio è stato recuperato e sottoposto a sequestro.

Il marsupio conteneva circa 350 grammi di hashish suddivisi in dosi, pronti per essere venduti al dettaglio. Questo sequestro rappresenta una parte importante della lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti in uno dei quartieri più problematici di Napoli. L’operazione dei carabinieri ha dimostrato l’importanza del lavoro investigativo e la necessità di monitorare costantemente le attività sospette nelle aree a rischio.

Le indagini preliminari proseguiranno per raccogliere ulteriori elementi che possano confermare le accuse e fornire un quadro più chiaro sulla rete di spaccio nella zona. L’arrestato, una volta identificato e interrogato, avrà diritto a presentare ricorso contro il provvedimento restrittivo. È fondamentale, in questo contesto legale, ricordare che ogni persona è considerata innocente fino a prova contraria e fino a una sentenza definitiva.

Questo incidente mette in luce l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga. Napoli, come molte altre città italiane, è spesso al centro di tali problematiche, richiedendo attenzione e azioni coordinate per combattere l’illegalità. Il monitoraggio delle piazze di spaccio e l’infiltrazione delle forze dell’ordine in abiti civili sono strategie chiave nel contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti.

Le autorità invitano la popolazione a collaborare segnalando attività sospette, sottolineando che la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza pubblica. Nel frattempo, le indagini su questo e altri casi di traffico di droga continueranno a essere una priorità, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno dello spaccio e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Fonti consultate: Carabinieri, Polizia di Stato.

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