28 Maggio 2026

RAI Sport: “Napoli, clamorosa inversione su Allegri: Italiano spiazzato”

redazione 28 Maggio 2026
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Arriva anche la conferma della Rai: il Napoli avrebbe ormai deciso di puntare con forza su Massimiliano Allegri per il dopo Conte. Come riportato da Ciro Venerato, il club azzurro avrebbe improvvisamente cambiato direzione nelle ultime ore, nonostante Vincenzo Italiano si fosse appena liberato dal Bologna.

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della RAI, Aurelio De Laurentiis non sarebbe rimasto pienamente convinto dal colloquio avuto con Italiano e dal confronto emerso durante i contatti delle ultime ore. Un dettaglio che avrebbe spinto il presidente azzurro a ribaltare improvvisamente le gerarchie nella corsa alla panchina del Napoli.

Nel retroscena raccontato dalla RAI, Italiano si sarebbe liberato dal Bologna seguendo gli accordi presi nei giorni precedenti, convinto di essere ormai il candidato favorito per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Ma proprio mentre l’operazione sembrava indirizzata verso la fumata bianca, De Laurentiis avrebbe deciso di virare nuovamente su Allegri.

Ciro Venerato spiega infatti che il Napoli avrebbe contattato Allegri poco prima dell’ora di pranzo per comunicargli il cambio di strategia. L’ex tecnico del Milan, che fino alla serata precedente si sentiva in svantaggio rispetto a Italiano, sarebbe rimasto sorpreso dalla nuova accelerazione azzurra.

La RAI sottolinea inoltre che sul tavolo ci sarebbe già una proposta concreta per Massimiliano Allegri: contratto biennale da cinque milioni netti a stagione. Un’offerta che conferma la volontà del Napoli di affidarsi a un allenatore di grande esperienza internazionale dopo il biennio targato Conte.

Secondo Ciro Venerato, Italiano sarebbe rimasto spiazzato dalla svolta improvvisa del club azzurro. Tuttavia, come spesso accaduto nella gestione De Laurentiis, la situazione avrebbe subito un ribaltamento repentino nelle ultimissime ore.

La RAI evidenzia come Allegri resti da anni uno dei grandi pallini del presidente del Napoli e come Giovanni Manna abbia continuato a spingere fortemente per il suo arrivo grazie agli ottimi rapporti costruiti durante l’esperienza comune alla Juventus.

Il Napoli vuole ora chiudere rapidamente il dossier allenatore per poter programmare immediatamente il mercato e la nuova stagione del Centenario. E dopo settimane di continui sorpassi e controsorpassi, Massimiliano Allegri sembra davvero a un passo dalla panchina del Maradona.

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