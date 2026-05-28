Nuovo scandalo arbitrale: sospetti su un ‘piano’ nell’ultima giornata della stagione 2025-26.

Riflettori sulla Corruzione nell’AIA: Nuove Accuse al Nuovo Presidente

BOLOGNA, ITALIA – 02 APRILE: L’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi osserva dopo la partita di Serie A tra Bologna FC e Udinese Calcio allo Stadio Renato Dall’Ara il 2 aprile 2023 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Un nuovo capitolo controverso si è aperto nell’ambito dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), con accuse di “ingiustizie innegabili” riguardo al trattamento di alcuni ufficiali nonostante valutazioni positive nel finale di stagione. Le voci di uno scandalo si rincorrono dal momento in cui l’ex capo AIA Gianluca Rocchi è stato coinvolto in un’inchiesta, accusato di fornire punteggi irrealistici agli arbitri a lui favorevoli, danneggiando così altri colleghi.

Le conseguenze di queste valutazioni errate sono significative. Un punteggio basso può relegare gli arbitri a partite di minor prestigio o, peggio, escluderli completamente dalla lista. Rocchi ha rassegnato le dimissioni dopo il lancio dell’inchiesta, ma ora il suo successore, Dino Tommasi, è sotto accusa per pratiche simili.

Accuse di Irregolarità e Valutazioni Sospette

La rappresentante AIA per la regione Aquila, Guido Alfonsi, ha contattato il team investigativo che sta esaminando Rocchi, riportando presunte irregolarità nella valutazione degli arbitri durante il finale della stagione 2025-26. Secondo Alfonsi, i dirigenti responsabili per la valutazione degli arbitri sono stati cambiati all’ultimo momento senza alcuna spiegazione, portando a punteggi abnormemente bassi.

Particolarmente controverso è il caso di Maria Sole Ferrieri Caputi, il cui punteggio di 8.40 nella partita Lazio-Pisa era inferiore alle aspettative e avrebbe avuto come conseguenza la sua espulsione dalla top 25, favorendo al contempo Antonio Rapuano, che è riuscito a mantenere la sua posizione nella lista di rinomati arbitri. La AIA è obbligata a scartare cinque arbitri ogni stagione, e coloro che hanno più di dieci anni di esperienza devono rimanere nei primi 25. Quest’anno, tre arbitri sono stati esclusi a causa dell’età e due sono stati esclusi per altre ragioni, come Massimi e Dionisi.

Alfonsi ha sottolineato che se Ferrieri Caputi avesse ottenuto un punteggio migliore, si sarebbe mantenuta nella top 25, e Rapuano sarebbe stato escluso al posto di Dionisi. “Il metodo della scissione di Dionisi solleva dubbi inquietanti,” ha commentato Alfonsi. “L’assegnazione del punteggio di 8.40 a Ferrieri Caputi è certamente la causa dell’allontanamento di Federico Dionisi, considerato un’ingiustizia manifesta.”

Alfonsi ha chiesto un’indagine approfondita, definendo ciò che è avvenuto come “una consumazione di un’ingiustizia irrefutabile.” Secondo lui, è evidente che il punteggio di Ferrieri Caputi, ritenuto Scorretti o manipolato, ha avuto origini superiori, dato che la sua prestazione era priva di errori.

Queste rivelazioni stanno scuotendo il mondo del calcio italiano, mettendo in evidenza la necessità di maggiore trasparenza e giustizia nel sistema di valutazione degli arbitri. La fiducia nelle istituzioni sportive è fondamentale per il buon funzionamento del campionato e per mantenere la credibilità della Serie A agli occhi di tifosi e addetti ai lavori. Fonti ufficiali come la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sono state richiamate a garantire l’integrità del sistema.

In attesa di sviluppi, queste accuse pongono interrogativi sul futuro della governance sportiva in Italia e sulla capacità dell’AIA di affrontare tali problematiche in maniera efficace e tempestiva.

Ci si aspetta che il nuovo presidente Tommasi affronti queste questioni con la massima serietà, restituendo fiducia a un sistema che attualmente è sotto scrutinio intenso. La prossimità delle nuove indagini potrebbe portare a riforme necessarie per garantire l’integrità arbitrale e il fair play nel campionato di Serie A.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare i comunicati ufficiali dell’AIA e della FIGC.

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