Napoli: 4 mesi di eventi gratuiti con Fiorellino e Natale Galletta

Dal 1° giugno 2026, Napoli si prepara a festeggiare la quarta edizione delle Feste Patronali con l’evento “Beato chi le vive”. Un calendario ricco di concerti, spettacoli e cabaret gratuiti animerà tutte le Municipalità della città, permettendo a residenti e turisti di vivere l’emozione della tradizione napoletana.

Il Programma delle Feste Patronali 2026

Promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio immateriale della città. Le precedenti edizioni sono state un incredibile successo, attirando un crescente numero di partecipanti e coinvolgendo attivamente il territorio. Quest’anno, l’evento si svolgerà dal 1° giugno al 17 ottobre, coinvolgendo chiese, piazze e strade in un ricco programma di eventi.

Il programma 2026 è stato presentato presso Palazzo San Giacomo dall’assessora Teresa Armato e dal presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, Luigi Carbone. Quest’anno, le feste saranno 26, un numero in aumento rispetto alle 22 dello scorso anno, frutto di uno studio sui Santi Compatroni della città. Napoli detiene il primato delle città italiane con il maggior numero di Santi Patroni, accanto al Patrone San Gennaro e alla Patrona Santa Patrizia.

Un aspetto interessante è che le feste inizieranno in concomitanza con il ponte del 2 giugno, creando un’occasione unica per i turisti. L’Osservatorio Turistico Urbano prevede un’affluenza massiccia, con circa 425.000 turisti attesi per il lungo weekend del 2 giugno. Queste persone avranno l’opportunità di esplorare le bellezze di Napoli, immersi nell’atmosfera vivace delle Feste Patronali, tra concerti e spettacoli coinvolgenti.

Eventi in Programma da Giugno a Ottobre

Il calendario di eventi è ricco e diversificato. Ecco alcune delle manifestazioni più attese:

Giugno:

1 giugno – Spettacolo di Ciro Giustianiani e concerto di Rico Femiano a Largo Sant’Erasmo ai Granili alle 21:00.

2 giugno – Messa solenne nella Chiesa di Sant’Erasmo ai Granili.

13 giugno – Festa di Sant’Antonio con concerti di Emiliana Cantone e Mr Hyde nella Basilica di San Lorenzo Maggiore.

14 giugno – Festa di Santo Strato a Posillipo con Mario Maglione in concerto.

28 giugno – Festa dei SS Pietro e Paolo con cabaret di Enzo&Sal e concerto di Giusy Graziano.

Luglio:

2-5 luglio – Festa di San Giorgio Martire, con animazione per bambini e laboratori creativi.

11 luglio – Festa di San Vincenzo Monacone, concerto di Natale Galletta in Piazza Sanità.

26 luglio – Festa di Sant’Anna alle Paludi, concerto di Mr Hyde in via Strettola Sant’Anna.

Agosto:

1 agosto – Festa di Santa Maria della Neve, concerto con Giovanni Mauriello e Mimmo Maglionico.

15 agosto – Festa della Madonna Assunta con Antonello Rondi in concerto.

31 agosto – Festa dei Gigli di Barra, concerto di Rico Femiano.

Settembre:

1-4 settembre – Apertura delle celebrazioni della Festa di Santa Maria di Piedigrotta.

19 settembre – Messa solenne per San Gennaro al Duomo di Napoli.

26-27 settembre – Festa di Santa Maria della Mercede con Festival delle arti creative.

Ottobre:

17 ottobre – Chiusura del ciclo delle Feste Patronali con la Festa di San Gaetano Errico e concerto di Francesco Malapena.

Ogni festa offrirà un mix di cultura, musica e tradizioni, nella cornice di una città che sa esprimere la propria identità in modo unico. Gli artisti locali saranno protagonisti in numerosi eventi, portando sul palcoscenico il calore e l’energia di Napoli.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, visitate il sito ufficiale del Comune di Napoli e seguite i canali social dedicati. Non perdere questa straordinaria opportunità di vivere la cultura e la tradizione napoletana nel corso delle Feste Patronali 2026.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive.

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