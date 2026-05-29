Corriere dello Sport: “Napoli-Allegri, vertice imminente sul mercato: Khalaili, Gila e il nodo Anguissa”

Il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il tecnico livornese e la dirigenza azzurra per fare il punto sulla rosa e sulle strategie di mercato in vista della stagione del Centenario.

Secondo Fabio Mandarini, il Napoli non ha intenzione di stravolgere l’organico. Dopo gli importanti investimenti effettuati nelle ultime finestre di mercato, il club ritiene di avere una base solida sulla quale costruire il futuro. Il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna è iniziato da tempo e molte valutazioni erano già state avviate quando Antonio Conte aveva comunicato la volontà di interrompere il proprio percorso in azzurro.

Il Corriere dello Sport evidenzia come Allegri e il suo staff, composto tra gli altri da Landucci, Dolcetti e Corradi, analizzeranno attentamente ogni reparto per individuare eventuali correttivi senza rivoluzioni.

In difesa resta una priorità l’arrivo di un vice Di Lorenzo. Fabio Mandarini conferma che il nome più seguito continua a essere quello di Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, protagonista della stagione culminata con la conquista di campionato e Coppa del Belgio. Tuttavia, il Corriere dello Sport sottolinea che Allegri avrà un ruolo determinante nelle scelte definitive.

Sempre per il reparto arretrato, Fabio Mandarini segnala anche l’interesse per Matej Kovar, portiere ceco del Bayer Leverkusen reduce dall’esperienza al PSV Eindhoven, oltre al profilo di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio piace molto al Napoli, ma la concorrenza di Milan e Inter rende l’operazione particolarmente complessa. Parallelamente resta aperta la possibilità di permanenza per Rafa Marin dopo il prestito al Villarreal.

Il vero tema del mercato azzurro riguarda però il centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Frank Anguissa rappresenta il principale nodo da sciogliere. Il contratto del camerunese è stato automaticamente esteso fino al 2027 grazie all’opzione esercitata dal club, ma le valutazioni sul suo futuro restano aperte.

Fabio Mandarini evidenzia come nelle ultime settimane sembrasse inevitabile una separazione, ma il quadro potrebbe cambiare dopo l’arrivo di Allegri. Proprio il nuovo allenatore riporta inevitabilmente alla mente il nome di Adrien Rabiot, centrocampista che ha rappresentato uno dei suoi punti di riferimento durante le esperienze alla Juventus e al Milan. Il Corriere dello Sport precisa però che si tratta al momento soltanto di una suggestione e non di una trattativa concreta.

In attacco, invece, il Napoli prosegue nel percorso di consolidamento della rosa. Dopo il riscatto obbligatorio di Rasmus Hojlund, il club è pronto a esercitare anche il diritto di riscatto per Alisson Santos dallo Sporting Lisbona per circa 16,5 milioni di euro.

Fabio Mandarini sottolinea infine come restino ancora da valutare alcune posizioni individuali. Oltre ai casi di Lorenzo Lucca e Noa Lang, che saranno analizzati direttamente da Allegri, restano in bilico anche i futuri di Romelu Lukaku, Mathías Olivera e Pasquale Mazzocchi.