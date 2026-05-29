Rai, Venerato: “Italiano spiazzato dalla scelta del Napoli, era convinto di essere il prescelto”

Massimiliano Allegri è ormai a un passo dalla panchina del Napoli e, secondo quanto riferito da Ciro Venerato ai microfoni di Rai News 24, l’accordo tra il tecnico livornese e il club azzurro sarebbe già stato definito nei dettagli principali.

Stando a quanto riportato dal giornalista della Rai, Allegri avrebbe già sistemato gli aspetti legati alla separazione dal Milan, con il club rossonero che risparmierebbe circa 5,2 milioni di euro e l’allenatore disposto a rinunciare alla parte residua del proprio stipendio. Parallelamente sarebbe stato raggiunto un accordo biennale con il Napoli sulla base di un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Secondo la ricostruzione di Venerato, la decisione finale di Aurelio De Laurentiis avrebbe colto di sorpresa Vincenzo Italiano. Il tecnico, infatti, sarebbe stato convinto di essere ormai vicino alla firma con il Napoli dopo i recenti contatti avuti con la dirigenza azzurra.

Sempre secondo quanto riferito dalla Rai, Italiano sarebbe rimasto particolarmente sorpreso dal cambio di rotta del club partenopeo, che negli ultimi giorni aveva approfondito il dialogo con il suo entourage. Una convinzione che, paradossalmente, sarebbe stata condivisa anche dallo stesso Allegri, il quale avrebbe confidato in Abruzzo di ritenere Italiano favorito per la successione di Antonio Conte.

Ora, salvo ulteriori colpi di scena, sarà Allegri a raccogliere l’eredità del tecnico salentino e a guidare il Napoli nella stagione del Centenario.