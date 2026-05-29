Quando l’Italia sceglierà un nuovo allenatore dopo il disastro ai Mondiali 2026?

Silvio Baldini Assumere il Ruolo di Commissario Tecnico per le Amichevoli di Giugno

Il calcio italiano è in una fase di transizione dopo le delusioni recenti. A Milano, il famoso Stadio San Siro ha ospitato il match di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 tra Italia e Norvegia il 16 novembre 2025, evidenziando non solo la passione dei tifosi, ma anche le sfide che la nazionale sta affrontando. Con la nomina di Silvio Baldini come commissario tecnico ad interim per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, si apre un nuovo capitolo per la squadra azzurra.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) prevede di aggiudicare la carica di nuovo allenatore dopo le elezioni presidenziali del 22 giugno 2026. Questo passaggio è cruciale per rimodellare il futuro della nazionale, dopo aver mancato per la terza volta consecutiva la qualificazione al torneo mondiale.

Il Cerchio si Chiude: Chi Sarà il Prossimo Allenatore?

L’uscita di scena di Gennaro Gattuso e del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in seguito alla sconfitta nei playoff di qualificazione contro la Bosnia-Erzegovina, ha lasciato un vuoto nel mondo del calcio italiano. Baldini, ex allenatore dell’Under 21, ha il compito di guidare la squadra in queste amichevoli cruciali, mentre si attende l’arrivo di un nuovo tecnico ufficiale per affrontare le sfide future.

Le amichevoli di giugno fanno parte di un processo di ristrutturazione più ampio, mentre l’Italia cerca di risollevarsi dalle ceneri della sua ultima realtà. I tifosi, le autorità calcistiche e gli esperti sono tutti in attesa di conoscere la direzione che prenderà la FIGC. Le elezioni del nuovo presidente definiranno le priorità e le strategie future, tra cui la scelta del successore di Baldini.

La FIGC è a un bivio: il nuovo presidente dovrà affrontare la responsabilità di riportare l’Italia ai livelli di prestigio calcistico che le competono. Due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, sono in corsa per la carica, e le loro visioni porteranno a scelte diverse per il futuro del calcio italiano.

Con la nuova leadership in arrivo, l’allenatore che verrà scelto avrà il compito di preparare la nazionale per le prossime competizioni, inclusi i tornei di Nations League contro squadre come il Belgio e la Turchia. Le aspettative sono elevate e i tifosi desiderano un cambiamento significativo.

Le Possibili Scelte per il Nuovo Commissario Tecnico

Diverse figure emergono tra i candidati alla carica di CT della Nazionale. I nomi di Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Claudio Ranieri e Roberto Mancini vengono frequentemente citati dalle testate sportive italiane come possibili successori di Baldini. Ciascuno di questi allenatori ha un bagaglio di esperienze molto variegato che potrebbe aiutare a risollevare le sorti della squadra.

In aggiunta, non si può ignorare l’eventualità di Pep Guardiola, il quale rappresenterebbe un eventuale sogno per la FIGC, ma sembra difficile da realizzare. L’arrivo di un allenatore di tale calibro richiederebbe non solo un ingaggio sostanzioso, ma anche la convinzione che sia disposto a guidare una nazionale attualmente in fase di ricostruzione.

Le sfide future per la Nazionale Italiana non si limitano solo ai risultati sul campo, ma includono anche il rafforzamento del legame con i tifosi e il consolidamento dell’identità nazionale attraverso il gioco. La FIGC dovrà lavorare sulla comunicazione e sull’immagine della squadra, ricostruendo la fiducia dei sostenitori.

In queste settimane cruciali, tutte le parti coinvolte nel mondo del calcio italiano guardano con speranza a un futuro migliore. I risultati delle amichevoli di giugno potrebbero fornire un’anteprima interessante su come la squadra azzurra si presenterà ai prossimi eventi sportivi.

Fonti ufficiali: FIGC, UEFA.

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