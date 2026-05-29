Tuttosport: “Juve, Spalletti blinda Vlahovic: il Napoli di Allegri osserva da vicino”

La Juventus riparte da un confronto decisivo tra Luciano Spalletti, John Elkann, Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Come racconta Tuttosport, il summit programmato in casa bianconera servirà a definire le strategie tecniche e di mercato per la prossima stagione, con un tema che domina su tutti: il futuro di Dusan Vlahovic.

Secondo Tuttosport, Luciano Spalletti considera il centravanti serbo un elemento imprescindibile per il nuovo progetto juventino. Dopo una stagione complicata dagli infortuni, Vlahovic è tornato protagonista nel finale di campionato, realizzando quattro reti nell’ultimo mese e diventando il principale riferimento offensivo della squadra.

L’analisi di Tuttosport evidenzia come Spalletti abbia sempre difeso il numero nove bianconero, considerandolo perfettamente funzionale alla propria idea di calcio. L’infortunio accusato a novembre aveva costretto la Juventus a cercare alternative sul mercato senza però trovare un profilo con caratteristiche simili a quelle del serbo, situazione che secondo il tecnico avrebbe pesato anche nella mancata qualificazione alla Champions League.

Per questo motivo, Tuttosport sottolinea come Spalletti sia pronto a chiedere alla dirigenza uno sforzo concreto per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le trattative con l’entourage del giocatore restano però complesse.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe già ottenuto un’apertura sul nuovo accordo da circa sei milioni di euro più bonus a stagione. Restano invece distanze significative sul premio alla firma: la famiglia Vlahovic chiede una cifra superiore agli otto milioni di euro, mentre il club bianconero sarebbe fermo a circa tre milioni.

In questo scenario si inserisce anche il Napoli. Tuttosport rivela infatti che Giovanni Manna avrebbe già effettuato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante e che l’interesse azzurro sarebbe destinato ad aumentare nelle prossime settimane.

La stima di Massimiliano Allegri nei confronti di Vlahovic rappresenta un fattore importante. Il nuovo allenatore del Napoli conosce perfettamente il centravanti serbo dai tempi della Juventus e lo considera uno dei profili ideali per raccogliere l’eventuale eredità di Romelu Lukaku.

L’ombra del Napoli, sottolinea Tuttosport, rischia quindi di complicare ulteriormente i piani juventini. Oltre agli azzurri, sulle tracce di Vlahovic restano vigili anche Bayern Monaco, Atletico Madrid e diversi club della Premier League, tra cui Chelsea e Newcastle.

Nel frattempo, la Juventus deve affrontare anche altre questioni di mercato. Tuttosport cita il caso Alisson, operazione che non avrebbe prodotto i risultati sperati dopo il mancato accordo con il Liverpool. Un episodio che ha aumentato la pressione sul summit odierno e sulle richieste avanzate da Spalletti alla dirigenza.

Per il tecnico toscano, conclude Tuttosport, la permanenza di Vlahovic rappresenta una priorità assoluta non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo caratteriale e della leadership. Toccherà ora alla proprietà decidere se investire ulteriormente sul serbo o aprire definitivamente alla sua cessione.