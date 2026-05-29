29 Maggio 2026

Napoli, De Maggio conferma: “Scelto Allegri. Italiano aveva l’accordo, ma il club ha deciso”

redazione 29 Maggio 2026
De Maggio: "Manna attivissimo sul mercato. Mi arriva una notizia"

Il Napoli ha sciolto le riserve sulla successione di Antonio Conte e la scelta è ricaduta su Massimiliano Allegri. A confermarlo è stato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, intervenuto nel corso di Radio Goal, ricostruendo le ultime tappe della trattativa che ha portato il club azzurro a orientarsi definitivamente sull’ex allenatore di Juventus e Milan.

Secondo De Maggio, il Napoli aveva portato avanti parallelamente due percorsi distinti, raggiungendo un’intesa di massima sia con Vincenzo Italiano sia con Massimiliano Allegri. Al tecnico allora sotto contratto con il Bologna sarebbe stata chiesta la disponibilità a liberarsi dal club rossoblù, passaggio che Italiano avrebbe comunque compiuto indipendentemente dall’esito della trattativa con gli azzurri.

«Il Napoli aveva incontrato Italiano e il suo entourage, c’era l’accordo su tutto. Ovviamente bisognava rescindere. Italiano oggi ha rescisso, l’avrebbe fatto in ogni caso», ha spiegato De Maggio.

Parallelamente, la società partenopea avrebbe mantenuto aperto il dialogo con Allegri, ottenendone il gradimento e lavorando all’intesa contrattuale. Una volta definita la situazione dei due candidati, Aurelio De Laurentiis avrebbe preso la decisione definitiva.

«Il Napoli aveva l’accordo con Italiano e aveva l’accordo con Allegri. Quando Italiano si è liberato, il Napoli ha scelto Allegri», ha aggiunto il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli.

Restano adesso da completare gli ultimi passaggi formali. In primo luogo, la risoluzione del contratto che lega ancora Allegri al Milan. Successivamente si procederà con la firma dell’accordo definitivo con il Napoli e con l’annuncio ufficiale atteso attraverso i canali del club.

«La proposta è stata fatta, Allegri ha accettato. Se si libera dal Milan firmerà e arriverà il tweet di De Laurentiis», ha concluso De Maggio, invitando l’ambiente azzurro a sostenere la scelta della società.

L’era Conte è ormai alle spalle e il Napoli si prepara così ad aprire un nuovo capitolo affidandosi a uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano.

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