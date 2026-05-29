Gratteri invita gli imprenditori: «Contattatemi, sono qui per aiutarvi!»

Il Procuratore Gratteri contro l’Usura: Un Appello agli Imprenditori

Napoli – Il Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha partecipato all’assemblea elettiva regionale di Confesercenti Campania, tenutasi questa mattina presso l’Auditorium dell’Hotel Royal Continental. Durante l’evento, Vincenzo Schiavo è stato rieletto presidente di Confesercenti Campania, segnando un momento significativo per l’associazione. Gratteri ha ricevuto un premio da Confesercenti per il suo impegno nella lotta contro i fenomeni criminali che colpiscono il tessuto commerciale.

Un Dialogo Diretto con gli Imprenditori

Nel suo intervento, il Procuratore ha voluto instaurare un dialogo diretto con gli imprenditori presenti, sottolineando l’importanza della collaborazione per contrastare fenomeni come l’usura e l’estorsione. “La mia porta è sempre aperta”, ha affermato Gratteri, evidenziando il suo impegno nel sostenere le attività commerciali afflitte dalla criminalità. Ha ricordato che Napoli e la Campania sono luoghi ricchi di cultura e vitalità, ma che devono affrontare anche sfide significative legate alla violenza e alla pressione degli usurai.

“Nel commercio, purtroppo, ancora si paga il pizzo. La presenza di usurai è forte, ma abbiamo investigatori eccellenti che stanno facendo un lavoro straordinario”, ha ribadito Gratteri. “Il problema dell’usura e dell’estorsione va combattuto e vinto. Vi invito a contattarmi, a raccontare le vostre storie. Solo così possiamo affrontare insieme questo problema”.

Gratteri ha inoltre fornito un importante messaggio agli imprenditori: “Ricordate che l’obiettivo dell’usuraio non è solo guadagnare, ma rilevare l’attività commerciale. Chiamate la mia segreteria, venite a parlare con noi. Vi aiuteremo a liberarvi di questo peso”. La disponibilità del Procuratore è un segnale forte di sostegno per chi, quotidianamente, si trova a combattere contro bande di usurai che mettono in difficoltà il settore commerciale.

I Problemi Economici della Campania

Durante il suo intervento, Gratteri ha sollevato questioni cruciali sullo stato dell’economia campana. Ha messo in luce la correlazione tra riciclaggio e estorsioni nel commercio, descrivendo quest’ultimi come due facce della stessa medaglia. “Ci sono operatori economici che fanno concorrenza sleale, vendendo a prezzi inferiori grazie ai profitti derivanti da attività illecite”, ha dichiarato il Procuratore, sottolineando come il riciclaggio alimenti un ciclo dannoso per le imprese sane.

“Chi investe denaro sporco, spesso derivante dal traffico di droga, riesce a rilevare attività legittime, soffocando quelle pulite”. Gratteri ha voluto rassicurare sull’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrastare questi fenomeni. Ha ricordato infatti i risultati conseguiti: “Stiamo ottenendo progressi significativi nella sicurezza e nel controllo del territorio, anche in settori delicati come quello degli stabilimenti balneari”.

Il Procuratore ha anche evidenziato l’importanza delle indagini in corso, che ogni settimana portano a risultati e processi. “Non stiamo ignorando nessuna tela di malaffare. Le operazioni che portiamo avanti devono convincere le persone a fidarsi delle istituzioni e a venire avanti per raccontare le loro esperienze”. Le parole di Gratteri rappresentano un invito a non subire in silenzio, ma a cercare assistenza e supporto per combattere l’illegalità che danneggia l’economia locale.

Questo intervento di Gratteri si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sicurezza e giustizia, che vedono la collaborazione tra istituzioni e settore privato come chiave per la ripresa economica della Campania. La sua partecipazione all’assemblea di Confesercenti non è solo un riconoscimento al lavoro degli imprenditori, ma anche un chiaro messaggio sulla necessità di un fronte unito contro l’usura e l’illegalità.

Fonti ufficiali: Ministero dell’Interno, Confesercenti Campania

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