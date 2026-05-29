Omicidio Mignano: pena ridotta per i killer, da ergastolo a 30 anni di reclusione.

Sentenza in Appello per l’Agguato di San Giovanni a Teduccio

Napoli. La terza sezione penale della Corte di Assise di Appello ha emesso una sentenza significativa, riducendo la pena per i membri del commando ritenuti responsabili dell’omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio, Pasquale Mignano. Questo episodio di violenza, avvenuto il 9 aprile 2019, ha scosso profondamente il quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli.

Inizialmente condannati all’ergastolo, Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone vedono ora la loro pena trasformata in 30 anni di reclusione. Questo pronunciamento arriva dopo che la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna originaria. Nonostante le speranze dell’accusa, i giudici d’appello hanno deciso di modificare la sentenza.

Il Tragico Agguato e Le Circostanze

Luigi Mignano è stato assassinato mentre stava conducendo il nipotino di soli tre anni a una scuola dell’infanzia. Nonostante la presenza del bambino, i killer hanno aperto il fuoco, dando luogo a un episodio che è diventato emblematico della violenza camorristica a Napoli. L’immagine dello zainetto del piccolo accostato al corpo della vittima ha fatto rapidamente il giro dei media nazionali, diventando un simbolo straziante della brutalità del crimine organizato.

L’omicidio di Mignano, accusato di essere parte della rivalità tra clan, è stato descritto dagli investigatori come un evento significativo nella sanguinosa guerra di camorra che ha interessato l’area orientale del capoluogo campano. Mignano era infatti cognato di Ciro Rinaldi, noto elemento del clan, suo cognato, all’epoca in carcere.

Il Lungo Iter Giudiziario

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto i quattro imputati ha avuto uno sviluppo complesso e articolato. La condanna iniziale all’ergastolo era stata inflitta dal Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) di Napoli l’8 settembre 2020. Tuttavia, due volte la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, annullando la sentenza con rinvio sia con una decisione della Prima Sezione sia con una pronuncia della Quinta Sezione penale. Questo ha portato a un lungo iter che ha visto la giustizia in movimento per diversi anni.

La sentenza odierna della Corte di Assise di Appello rappresenta quindi un nuovo capitolo in questa lunga vicenda giudiziaria legata all’omicidio Mignano. Sebbene la pena sia stata ridotta, la Procura Generale di Napoli potrebbe decidere di presentare un ulteriore ricorso in Cassazione, aprendo la possibilità di ulteriori sviluppi nel caso.

Le motivazioni della sentenza, attese nei prossimi giorni, sono destinate a chiarire le ragioni che hanno portato i giudici a sostituire l’ergastolo con una pena di 30 anni di reclusione per gli imputati. Questo passaggio potrebbe fornire maggiori dettagli sulle valutazioni giuridiche e sulle circostanze specifiche dell’omicidio, contribuendo a gettare nuova luce su un caso che ha toccato la sensibilità collettiva di Napoli e oltre.

Fonti ufficiali indicano che il caso Mignano non solo ha messo in luce le questioni legate alla criminalità organizzata, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di azioni decisive contro la violenza camorristica. La speranza è che, con il proseguire delle indagini e delle attività giudiziarie, si possa aspirare a un futuro più sicuro e pacifico per i residenti di Napoli.

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