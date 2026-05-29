29 Maggio 2026

Concerto ‘Life for Gaza’ a Napoli: artisti e ospiti per la pace

Anna Gaia Cavallo 29 Maggio 2026
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Il 20 giugno 2026, Napoli ospiterà il grande evento “Life for Gaza”, un concerto per la pace che riunirà attori, cantanti e artisti di fama per unire le voci contro il genocidio. A partire dalle 18:00, la storica ex Base Nato di Bagnoli, nel Parco San Laise, diventerà il palcoscenico di una serata dedicata ai diritti umani e alla richiesta di pace.

Un Evento per la Pace e i Diritti Umani

“Life for Gaza” non è solo un concerto, ma un’iniziativa che promuove la solidarietà con la Palestina e si batte per i diritti dei popoli. Sul palco di Napoli si esibiranno musicisti, attori e artisti provenienti dal mondo della cultura, attivismo e società civile. L’obiettivo è quello di inalzare un grido di pace, chiedendo la fine di qualsiasi tipo di conflitto.

Questo evento si inserisce in una serie di manifestazioni che Napoli ha ospitato negli anni precedenti, consolidando il suo ruolo di capitale della solidarietà. Il concerto è anche parte di una rete di eventi gemellati con iniziative simili a Londra, organizzate dalla Stop the War Coalition, e a Firenze, con l’evento SOS Palestina curato da Piero Pelù.

Attività e Performance a Bagnoli

Oltre agli artisti che calcheranno il palco, l’area eventistica sarà arricchita da mostre tematiche e 15 postazioni dedicate all’arte di strada. Prima dell’inizio del concerto, i visitatori potranno godere di performance di street art e live painting, creando un’atmosfera coinvolgente e interattiva. Questo spazio sarà anche un’importante occasione per ascoltare le testimonianze della Comunità Palestinese, nonché delle organizzazioni come Global Soumud Flottilla e Assopace Palestina.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Dalal Suleiman e Sara Lotta, che guideranno il pubblico attraverso una serata ricca di emozioni e significato. È previsto che l’intero incasso del concerto sarà devoluto all’Associazione Gazzella Odv, che si occupa di allestire scuole da campo a Gaza, un progetto che mira a garantire un futuro migliore ai giovani palestinesi.

Il costo del biglietto per partecipare a questa straordinaria serata è di 15 euro, e i biglietti possono essere acquistati online attraverso la piattaforma Etes, garantendo così a tutti la possibilità di partecipare a questa importante iniziativa di solidarietà.

Un nome di richiamo per “Life for Gaza” sono sicuramente gli artisti, provenienti da vari ambiti musicali e culturali. Alcuni dei nomi che parteciperanno hanno già conquistato il cuore del pubblico italiano:

  • Max Gazzè
  • Piotta
  • Bestierare
  • Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris
  • Foja
  • Ascanio Celestini
  • Roberto Colella
  • Lino Musella
  • Sabrina Guzzanti
  • Massimiliano Gallo
  • Peppe Lanzetta
  • Maldestro
  • Lucariello
  • La Famiglia
  • Bisca
  • Ciccio Merolla
  • Dadà
  • Capone e Bungtbang
  • Francesca Albanese
  • Gabriella Salvadores
  • Mimmo Lucano
  • Luisa Morgantini
  • Giuliano Granato
  • Flavia Carlini
  • Edoardo Castaldo
  • Luigi De Magistris
  • Omar Suleiman
  • Davide DDL
  • Greta Zuccoli
  • Vesuviano & Radici
  • Morena Chiara
  • Frente Murguero Campano

Non perdere l’occasione di essere parte di un evento che si propone di illuminare il mondo con un messaggio di pace e giustizia sociale. La partecipazione a “Life for Gaza” rappresenta un passo importante verso un futuro migliore per molti, unisciti a noi per fare sentire la tua voce!

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visita il sito ufficiale dell’evento e segui i canali social per essere sempre informato sulle novità.

Associazione Gazzella Odv

Stop the War Coalition

SOS Palestina

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