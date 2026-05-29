Commissione d’inchiesta Campi Flegrei: necessaria una legge quadro per la sicurezza ambientale.

Missione Istituzionale in Campania: Sopralluoghi a Pozzuoli e Bacoli per Affrontare le Urgenze Territoriali

a cura di Rossella Strianese

giovedì 28 maggio 2026 alle 18:24

Un’Iniziativa per la Sicurezza dei Territori Fragili

Il gruppo parlamentare ha avviato una missione in Campania, focalizzandosi su aree critiche come Pozzuoli e Bacoli. La proposta del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio sismico e idrogeologico, Pino Bicchielli, è di creare una legge quadro nazionale per proteggere i territori vulnerabili, con particolare attenzione al bradisismo che affligge i Campi Flegrei.

Questa missione si colloca in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei cittadini e degli edifici nella regione, a seguito di eventi sismici recenti, tra cui il terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto il 21 maggio. La Commissione ha intrapreso un tour che toccherà vari punti critici in Campania, estendendosi anche a Salerno e al bacino del Sarno.

Semplificazione e Chiarezza nelle Procedure

Un obiettivo chiave di questa iniziativa è migliorare l’efficienza delle procedure amministrative, spesso ingarbugliate dalla frammentazione delle competenze tra i vari livelli di governo. “Dobbiamo snellire le procedure e rendere le competenze più chiare e accessibili,” ha dichiarato Bicchielli. La missione ha avuto inizio a Pozzuoli, dove, in un incontro con il sindaco Luigi Manzoni presso la sede della Protezione Civile di Monterusciello, sono state evidenziate le sfide urgenti da affrontare nel territorio.

Il sindaco Manzoni ha sottolineato che l’azione commissariale deve essere accelerata, facendo presente criticità in settori fondamentali come le scuole, le vie di fuga e i trasporti. È emersa anche la necessità di riapertura dei termini per i contributi a favore delle famiglie colpite dalle ordinanze di sgombero, poiché oltre la metà delle richieste è stata considerata non ammissibile.

Richieste e aspettative dal Territorio

Le richieste avanzate dal sindaco Manzoni non sono isolate; esse si inseriscono in un dibattito più ampio che coinvolge anche i rappresentanti politici a livello nazionale. I deputati del Movimento 5 Stelle, Antonino Iaria e Antonio Caso, hanno enfatizzato la necessità di un’attenzione costante, descrivendo i Campi Flegrei come una zona che necessita di misure speciali a causa della loro vulnerabilità.

Dall’altro lato, le deputate di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo e Imma Vietri hanno ribadito l’impegno del Governo Meloni per migliorare la sicurezza dei cittadini. “La prevenzione non si improvvisa; la nostra presenza qui è una testimonianza concreta della nostra attenzione,” ha affermato Colombo. Il focus della discussione si è orientato verso l’importanza di creare una cultura della protezione civile, che educhi ogni famiglia su come affrontare le emergenze.

Prossime Tappe della Missione

La missione non terminerà a Pozzuoli. Dopo aver visitato la località, la delegazione si sposterà a Bacoli, dove sarà effettuato un sopralluogo presso il Porto di Baia, il Parco Archeologico Sommerso e i costoni rocciosi. L’obiettivo è quello di effettuare un’analisi completa della resilienza del territorio regionale campano.

Attraverso questa serie di incontri e sopralluoghi, la Commissione intende raccogliere informazioni cruciali per elaborare un piano d’azione efficace. Sarà fondamentale creare un sistema di relazioni tra i diversi enti e le istituzioni per garantire che tutti i livelli di governo siano allineati nella gestione delle risorse e nell’attuazione delle norme di sicurezza.

In questa fase delicata, dove l’attenzione è rivolta alla sicurezza dei cittadini e alla protezione dei beni culturali e naturali, la missione della Commissione rappresenta un passo importante verso una soluzione integrata e tempestiva.

Fonti Ufficiali Utilizzate

Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio sismico e idrogeologico.

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con questa iniziativa in Campania, si mira a costruire un futuro più sicuro, affrontando le sfide legate al rischio sismico e alle vulnerabilità ambientali in modo proattivo e collaborativo.

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