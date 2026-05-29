Stazione Garibaldi: il futuro tra Diamante e moderno ascensore di alta tecnologia.

Napoli Garibaldi: Un Nuovo Inizio per la Stazione Centrale

Napoli Garibaldi si prepara a trasformarsi, con l’inizio ufficiale dei lavori di riqualificazione della stazione centrale, presentati dal governatore Roberto Fico, dal sindaco Gaetano Manfredi e da Elena Sorlini, CEO di Grandi Stazioni Retail.

Dettagli del Progetto di Riqualificazione

Questo intervento rappresenta un’importante iniziativa del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro, sostenuto grazie al contributo di FS Sistemi Urbani, parte del Gruppo FS. L’obiettivo principale è ripensare la stazione come una moderna porta d’ingresso a Napoli, non solo per i turisti, ma anche per i cittadini, creando uno spazio urbano vivo e contemporaneo.

La ristrutturazione prevede tre macro-interventi integrati. Il primo intervento riguarderà le connessioni ipogee e l’asse di Corso Lucci, con nuove scale mobili per collegare piano interrato e piano terra, oltre a un corridoio orizzontale per garantire l’accesso diretto.

Il secondo intervento interessa l’area fronte binari, che vedrà modifiche significative alla zona vetrata tra piano terra e piano ammezzato. L’obiettivo è potenziare la mobilità interna, introducendo un blocco di scale mobili e ascensori moderni.

Il terzo intervento punta a riqualificare e rendere trasparenti gli spazi. Sarà creato un ampio corridoio rettilineo a doppia altezza che collegherà fluidamente la stazione a Corso Lucci, adornato da vetrate continue che offriranno una vista chiara su Piazza Garibaldi.

Al centro di questo nuovo assetto si troverà il “Diamante”, un grande spazio che ospiterà le biglietterie al piano terra e lounge al piano superiore, migliorando la riconoscibilità e l’accessibilità dei servizi. Inoltre, sarà razionalizzata l’area per il noleggio auto, eliminando le storiche frammentazioni.

I nuovi volumi dialogheranno con le facciate storiche attraverso l’uso di vetrate continue, supportate da pilastri circolari in acciaio inox, creando un’impressione di elementi sospesi. Anche il pavimento presenterà motif distintivi, come il triangolo, simbolo di Napoli Centrale, già presente nei soffitti e nei famosi tripodi della stazione.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Sovrintendenza di Napoli, ha anche ricevuto supporto dal Genio Civile e dai Vigili del Fuoco per garantire un equilibrio tra innovazione, architettura, sicurezza e funzionalità.

Un Impulso per l’Economia Locale

Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, ha dichiarato che “la Stazione di Napoli è un accesso fondamentale per la città e per l’intera Campania”. Ha sottolineato l’importanza del progetto, non solo per migliorare la funzionalità attuale, ma anche in vista di eventi significativi come l’America’s Cup.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha aggiunto che “l’avvio dei lavori segna un passo verso una Napoli moderna, funzionale e connessa”, evidenziando che questo progetto è parte di una visione più ampia per il miglioramento di un polo ferroviario strategico. L’obiettivo è accompagnare Napoli e la Campania nella loro fase di crescita futura.

I lavori coinvolgeranno attivamente imprese locali, testimoniando il legame del progetto con l’economia campana. Durante gli interventi, che si svolgeranno per fasi, la stazione rimarrà operativa, servendo i 250.000 visitatori che la attraversano quotidianamente. Sarà prestata particolare attenzione al comfort degli utenti, con pannelli informativi che segnaleranno eventuali cambi di percorso.

Il completamento definitivo di tutte le opere è atteso entro il 2027, rappresentando un passo significativo verso una Napoli sempre più accogliente e moderna.

Per ulteriori informazioni, puoi consultare il sito ufficiale di FS Italiane e di Comune di Napoli.

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