Coral Sound Pizza Fest: una settimana di pizza e solidarietà con Decibel Bellini e Simone Schettino.

Coral Sound Pizza Fest: La Festa della Pizza a Torre del Greco

Da oggi, Torre del Greco si prepara a ospitare il Coral Sound Pizza Fest, un evento imperdibile che si svolgerà dal 29 maggio al 4 giugno. L’Arena della Musica diventerà il palcoscenico di una celebrazione dedicata al gusto, al divertimento e alla solidarietà. Migliaia di visitatori sono attesi per una settimana magica, dove ogni serata sarà un mix di eccellenza gastronomica e intrattenimento.

Una Settimana di Gusto e Divertimento

In Viale del Commercio, i partecipanti avranno la possibilità di gustare alcune delle migliori pizze campane, preparate da 10 pizzerie locali. L’area food si estenderà su oltre 5000 metri quadrati, offrendo oltre 1000 posti a sedere e una varietà di opzioni, tra cui dolci, birra, bibite, gelati e caffè. Ci sarà anche un’offerta per celiaci, garantendo che tutti possano godere dell’evento senza preoccupazioni. Fra le prelibatezze culinarie ci saranno anche stand dolciari per soddisfare i palati più golosi.

Ma il Coral Sound Pizza Fest non è solo una festa del cibo. L’atmosfera sarà vivace e festosa, con tavoli all’aperto, musica dal vivo e l’inconfondibile profumo della pizza appena sfornata. Ogni sera, il palco ospiterà artisti amati dal pubblico, come Ciro Sicallo, Francesco Da Vinci, I Ditelo Voi, Simone Schettino e i vincitori di The Voice Kids di Rai Uno. Non mancheranno DJ come Decibel Bellini e Gigi Soriani, con Radio Marte che si unisce all’evento per offrirvi animazione e dirette live.

Ma ciò che rende il Coral Sound Pizza Fest davvero speciale è il suo impegno sociale. I fondi raccolti durante l’evento supportano il progetto “La Casa dei Piccoli Cuori”, un’iniziativa promossa dal Centro di Spiritualità L’Emanuele A.P.S. Questa struttura di accoglienza è dedicata ai bambini malati e in difficoltà, trasformando ogni serata di divertimento in un’opportunità per contribuire a un’opera benefica significativa. Partecipare al festival non significa solo gustare deliziosa pizza, ma anche mettere un tassello importante nella costruzione di un futuro migliore per i più piccoli della comunità.

Con l’ingresso gratuito, l’evento è accessibile a tutti, rendendolo ancora più invitante. Chi desidera vivere l’esperienza completa può optare per un menù pizza che include bibita, gelato e caffè a un prezzo conveniente. I visitatori possono anche contare su aree di parcheggio dedicate, sia dal lato di Torre del Greco che di Ercolano, per facilitare l’afflusso e la fruizione dell’evento.

Un’Iniziativa Imperdibile dell’Estate Vesuviana

Il Coral Sound Pizza Fest si propone di essere uno degli appuntamenti più attesi di inizio estate nel vesuviano, unendo sapori autentici, musica e solidarietà sotto le stelle. Partecipare a questa manifestazione significa immergersi in un’atmosfera vibrante e calorosa, tipica delle grandi feste popolari estive. È un’occasione unica per incontrare amici, trascorrere una serata in famiglia e, allo stesso tempo, fare del bene.

Questa manifestazione rappresenta, quindi, non solo un momento di piacere gastronomico ma anche un’occasione di crescita per la comunità. Il Coral Sound Pizza Fest è un esempio lampante di come il buon cibo e la musica possano anche servire a scopi più nobili, avvicinando le persone e accrescendo il senso di responsabilità sociale negli individui.

Assicurati di non perdere l’opportunità di partecipare a questa settimana di festa, gusto e impegno solidale. Porta i tuoi amici e la tua famiglia e unisciti al movimento che mira a rendere Torre del Greco un luogo ancor più inclusivo e accogliente.

Per ulteriori informazioni sull’evento, consulta il sito ufficiale del Coral Sound Pizza Fest e segui gli aggiornamenti sui canali social per rimanere informato su ospiti e iniziative speciali.

Fonti: Coral Sound Pizza Fest – Sito Ufficiale

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