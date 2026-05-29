Campania in protesta: approvate due mozioni contro RC auto e tangenziale gratuita.

Il Consiglio Regionale della Campania Approva Due Mozioni Cruciali

A Napoli, mercoledì 27 maggio 2026, si segna un passo importante verso l’equità sociale e la sostenibilità urbana. Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità due mozioni presentate dall’Alleanza Verdi-Sinistra, mettendo in evidenza problematiche storiche che impattano negativamente sui cittadini: l’alto costo delle polizze assicurative e il pedaggio della Tangenziale di Napoli.

Riforma delle Assicurazioni Auto: Un Necessario Cambiamento

Il primo provvedimento riguarda l’emergenza dei premi assicurativi, tra i più alti d’Italia. Questo fenomeno colpisce soprattutto gli automobilisti virtuosi, che, nonostante un’ottima condotta di guida e senza sinistri all’attivo, si trovano a pagare tariffe eccessive. La mozione obiettivo è quella di abolire il sistema tariffario basato sulla territorialità, ritenuto ingiusto.

Carlo Ceparano, consigliere regionale dell’AVS, ha dichiarato: “È inaccettabile che i cittadini debbano sopportare costi elevati solo perché vivono in determinate aree. La proposta è chiara: le tariffe dovrebbero riflettere il comportamento alla guida e non il codice postale di residenza”.

Il voto unanime del Consiglio regionale invia un segnale forte al Governo nazionale, specie dopo il rifiuto delle proposte presentate dall’onorevole Francesco Emilio Borrelli in Parlamento.

Gratuità della Tangenziale di Napoli: Un Iniziativa per la Mobilità

La seconda mozione approvata riguarda la mobilità urbana, proponendo la gratuità della Tangenziale di Napoli. I consiglieri dell’AVS sottolineano che questa iniziativa è già stata adottata in diverse grandi città europee e italiane, contribuendo ad alleggerire il traffico nelle aree urbane.

Ceparano e Rosario Andreozzi evidenziano che permettere un accesso gratuito all’arteria autostradale porterebbe numerosi vantaggi per la comunità. Tra i benefici immediati ci sono:

Meno congestione: una significativa riduzione del numero di veicoli nelle strade del centro, migliorando la viabilità.

una significativa riduzione del numero di veicoli nelle strade del centro, migliorando la viabilità. Ambiente e Salute: una diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, contribuendo a creare un ambiente più sano per tutti.

una diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, contribuendo a creare un ambiente più sano per tutti. Qualità della Vita: tempi di percorrenza ridotti e una mobilità più fluida per i cittadini napoletani.

L’approvazione di queste mozioni, con il sostegno di tutte le forze politiche, rappresenta un’importante convergenza istituzionale. Le battaglie intraprese diventano ora un impegno collettivo, che la Regione Campania deve tradurre in azioni concrete nei prossimi mesi, per costruire un territorio più equo, moderno e sostenibile.

Implicazioni Future e Lavori in Corso

Le mozioni approvate dal Consiglio sono solo il passo iniziale verso la risoluzione di problematiche che affliggono i cittadini campani. Sarà fondamentale vedere come la Regione intenderà implementare queste nuove politiche. Il raggiungimento di un’accettabile equità nelle tariffe assicurative e una mobilità più sostenibile sono obiettivi cruciali per migliorare la qualità della vita a Napoli e, in generale, in tutta la Campania.

Fonti ufficiali indicano che misure simili, già applicate in altre città, hanno avuto effetti positivi nel lungo periodo. Monitorare la situazione attraverso studi ed analisi sarà essenziale per valutare l’impatto delle nuove proposte: l’auspicio è che si possa ridurre l’onere economico per i cittadini e migliorare l’efficienza del sistema di mobilità urbana.

Il futuro immediato vede la Regione Campania impegnata a tradurre queste visioni in realtà, continuando a lavorare per un futuro più giusto e sostenibile per tutti. Questo è un momento significante per la comunità, e l’impegno combinato delle forze politiche rappresenta una vera e propria opportunità di cambiamento.

Fonti: Regione Campania, Ancitel.

Non perderti tutte le news su Napoli+