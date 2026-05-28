Juan Manuel Cerundolo commenta la vittoria su Jannik Sinner al Roland Garros.

La Rimonta Epica di Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros

Juan Manuel Cerundolo ha consumato una delle rimonte più sorprendenti della sua carriera, sconfiggendo Jannik Sinner in un’incredibile partita di secondo turno al Roland Garros. Cerundolo ha superato l’italiano con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, regalando agli spettatori un match ricco di emozioni e colpi di scena.

La partita ha preso una piega inaspettata quando Sinner, che sembrava dominare, è riuscito ad allungare il punteggio fino a 5-1 nel terzo set. In quel momento, tutto sembrava andare a favore dell’italiano, ma Cerundolo ha dimostrato una forza mentale straordinaria, riuscendo a ribaltare la situazione.

Sinner ha iniziato a soffrire fisicamente e ha perso la concentrazione, cedendo il terzo set a Cerundolo in un momento cruciale. La sua prestazione nei due set finali è stata particolarmente deludente, segnando un drastico calo di livello che ha lasciato perplessi sia i tifosi che gli esperti.

Le Parole di Cerundolo dopo la Vittoria

Dopo la partita, Cerundolo ha dedicato del tempo a riflettere sull’andamento del match e sullo stato di Sinner. In una intervista in campo a Court Philippe Chatrier, non ha nascosto la sua sorpresa per la vittoria.

“Per lui è dura,” ha dichiarato Cerundolo. “Stava dominando la partita. Non riuscivo a vincere più di tre giochi! Sono stato un po’ fortunato.” Ha aggiunto: “Mi dispiace per lui; merita di vincere titoli importanti e stava meritando questa vittoria. Non so cosa sia successo. Forse era crampato, forse la pressione, non lo so.”

Cerundolo ha anche espresso la sua gioia per il risultato, promettendo di continuare a lottare e dare il massimo nel torneo. “Ho cercato di giocare al meglio. Questo è un torneo che amo molto. La terra battuta è la mia superficie migliore e spero di essere pronto per il prossimo incontro,” ha concluso.

Jannik Sinner, nel frattempo, si trova di fronte a una situazione difficile. Con Carlos Alcaraz già fuori dal torneo, molti vedevano in lui una delle possibilità più concrete per conquistare il titolo al Roland Garros. La sua uscita prematura è un duro colpo, in particolare per un atleta che punta a completare il Career Grand Slam.

Analisi del Match e Situazione di Sinner

Quando Sinner era in vantaggio di 5-1 nel terzo set, tutti si aspettavano una vittoria facile. Tuttavia, Cerundolo ha saputo sfruttare ogni opportunità e ha guadagnato tre break point cruciali sul 4-5. A quel punto, Sinner è apparso in difficoltà, tanto da richiedere assistenza medica e abbandonare il campo per una valutazione.

Gli esperti, come Jim Courier, hanno criticato la gestione della situazione. “Ammiro i migliori giocatori, ma le regole devono essere applicate in modo equo,” ha affermato Courier durante la telecronaca. “Non si può dire che sia necessario portare un giocatore fuori dal campo per controllare i suoi parametri vitali.”

Al suo ritorno, Sinner ha iniziato bene il quarto set, ma non è riuscito a mantenere il ritmo, consentendo a Cerundolo di concludere il match con due set vinti senza alcun problema. Questo risultato ha segnato una clamorosa interruzione per Sinner, che vantava un’incredibile striscia di 98 giorni senza sconfitte.

Cerundolo si prepara ora per il terzo turno del torneo, mentre Sinner deve rifocalizzarsi e pensare alla stagione sull’erba in arrivo. La sua eliminazione precoce al Roland Garros segna un altro passo nella continua evoluzione della sua carriera.

Con le emozioni che continuano a caratterizzare il torneo, gli occhi sono ora puntati su Cerundolo, che sembra avere tutte le carte in regola per continuare a sorprendere nel corso della competizione.

Fonti:

– Roland Garros Official Site

– ATP Tour

– Eurosport

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