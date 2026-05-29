29 Maggio 2026

Rc Auto approvata: Simeone chiede uguaglianza per tutti i cittadini in Italia.

Anna Gaia Cavallo 29 Maggio 2026
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Uno Sguardo sul Divario delle Polizze Rc Auto in Campania

Il Consiglio Regionale della Campania riporta alla ribalta un tema caldissimo: le polizze Rc Auto e le marcate disparità territoriali che affliggono milioni di automobilisti del Mezzogiorno. Recentemente, è stata approvata all’unanimità una mozione che richiede al Governo nazionale di intervenire per stabilire una tariffa unica per gli automobilisti virtuosi, superando le differenze di costo attualmente esistenti tra Nord e Sud Italia.

Questa mozione, frutto di un ampio dibattito e consenso tra diversi schieramenti politici, sottolinea come le assicurazioni auto continuino a rappresentare un fardello piuttosto pesante per i cittadini meridionali, spesso costretti a pagare premi assicurativi ben più elevati rispetto ai loro omologhi settentrionali, nonostante possano vantare classi di merito elevate e assenza di incidenti.

Un intervento significativo è stato effettuato da Nino Simeone, capogruppo di “Fico Presidente” in Regione Campania. Nel suo discorso, Simeone ha messo in luce le contraddizioni della politica nazionale, citando come, solo pochi mesi fa, un emendamento presentato alla Camera per armonizzare le tariffe assicurative tra le diverse aree del paese, sia stato respinto dalla maggioranza di Governo.

La Necessità di Interventi Concreti

“Questa mozione che approveremo deve diventare un documento da inviare al Governo, perché non più di sei-otto mesi fa un emendamento che chiedeva proprio di equiparare le tariffe Nord-Sud sulla base dei criteri dell’incidentalità è stato bocciato”, ha affermato Simeone in aula, sottolineando l’urgenza di azioni più incisive e concrete nel rispetto di quanto discusso in Campania.

Il consigliere regionale ha lanciato un appello alle forze politiche nazionali affinché le decisioni prese in sede regionale non restino meramente simboliche. “Non possiamo inviare lettere da Napoli e poi vedere che a Roma si fanno sistematicamente scelte opposte”, ha dichiarato, richiamando l’attenzione su un presunto impegno verbale della maggioranza di Governo di risolvere la questione attraverso soluzioni alternative rispetto all’emendamento presentato dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Secondo Simeone, questa promessa è rimasta inascoltata.

Le polemiche legate alle assicurazioni auto sono una problematica persistente, in particolare nelle regioni del Sud, dove molti automobilisti con alte classi di merito e zero incidenti si trovano comunque a sborsare cifre astronomiche per le loro polizze. Si tratta di una discriminazione economica che i promotori della mozione dichiarano non più tollerabile.

Simeone ha ribadito il suo supporto totale all’iniziativa proposta dai consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra, definendola una battaglia per l’equità sociale, non solo politica. “Non si tratta di un richiamo, ma di una presa d’atto della realtà attuale”, ha chiarito il politico campano.

Ora, la questione è nelle mani del Governo nazionale, il quale è sollecitato a fornire risposte pratiche e tangibili su un tema di rilevanza cruciale che tocca migliaia di famiglie campane e milioni di automobilisti del Sud Italia. La svolta in questo dibattito può avere un impatto significativo non solo sulla vita quotidiana degli automobilisti ma anche sulle dinamiche economiche delle aree più svantaggiate del paese.

È interessante notare che il tema delle polizze Rc Auto non è solo un problema locale, ma riflette dinamiche più ampie di disuguaglianza economica e sociale. A livello nazionale, la disparità nelle tariffe assicurative è stata oggetto di studio e dibattito, come evidenziato dalla relazione dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che ha messo in luce come le differenze di costo tra regioni rappresentino un fattore di ingiustizia. Secondo il rapporto, nel 2021 gli automobilisti del Sud hanno pagato in media il 40% in più rispetto a quelli del Nord, malgrado possedessero requisiti simili in termini di classe di merito e assenza di incidenti.

Inoltre, è importante considerare che la questione non riguarda solo l’aspetto economico, ma anche quello sociale, poiché le elevate tariffe assicurative possono limitare l’accesso alla mobilità per molte famiglie. È fondamentale che il Governo prenda atto di questa realtà e lavorare verso una riforma significativa nel settore delle assicurazioni auto, per garantire equità e giustizia per tutti i cittadini, a prescindere dalla loro posizione geografica.

In conclusione, il dibattito sulle polizze Rc Auto continua a essere un tema cruciale per molti cittadini, particolarmente per quelli delle regioni meridionali. Solo attraverso un intervento deciso e rilevante da parte del Governo sarà possibile ridurre questo gap e contribuire a costruire un sistema più equo per tutti gli automobilisti italiani.

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