29 Maggio 2026

Lando Norris apre alla partecipazione all’Indy 500, ma punta prima su un’altra gara.

redazione 29 Maggio 2026
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Lando Norris apre alla possibilità di correre la Indy 500

Lando Norris, giovane talento del team McLaren in Formula 1, non esclude l’idea di partecipare alla leggendaria Indianapolis 500 in futuro. Dopo aver preso parte al Gran Premio del Canada, ha approfittato della sua visita negli Stati Uniti per assistere all’evento del 2026, immergendosi nell’atmosfera che circonda questa corsa iconica. Durante il suo soggiorno, ha trascorso del tempo con il team IndyCar di McLaren, dimostrando un crescente interesse nei confronti delle discipline motoristiche oltre la Formula 1.

Norris ha parlato del fascino che l’Indy 500 esercita sui piloti di F1, sottolineando l’importanza di queste competizioni nella narrativa del motorsport. La sua visita non è stata solo un’opportunità per osservare da vicino, ma anche per considerare una possibile futura partecipazione.

Lando Norris prioritizza Le Mans, ma non esclude Indy 500

Nonostante la sua apertura verso l’Indy 500, Norris ha chiarito che il suo primo obiettivo rimane la 24 Ore di Le Mans. In un’intervista con The Athletic, ha rivelato: “Non voglio dire di no completamente. È difficile affermare di sì allo stesso tempo, perché è una corsa insana e molto diversa da ciò che ho fatto finora.” Prima di pensare a una competizione a Indianapolis, Norris ha ribadito l’importanza di testare un’IndyCar su un circuito ovale per acclimatarsi alle tecniche di guida specifiche necessarie.

“Vorrei provare un’IndyCar su un ovale prima di prendere decisioni sul mio coinvolgimento,” ha aggiunto. La consapevolezza delle differenze tra F1 e IndyCar è evidente, ed è chiaro che Norris sta considerando attentamente tutti gli aspetti di una potenziale transizione verso la corsa su ovali.

Norris ha un traguardo d’onore già raggiunto: nel 2025 ha infatti vinto il Gran Premio di Monaco, un evento prestigioso che rappresenta una delle tre prove del noto “Triple Crown” del motorsport. Ha riconosciuto l’importanza storica di questa sfida, affermando che il suo sogno è sempre stato quello di partecipare alla 24 Ore di Le Mans. “Probabilmente continuerò a concentrarmi su Le Mans prima di avvicinarmi a IndyCar. Ho già completato la parte uno su tre”, ha dichiarato.

Crescita dell’interesse tra F1 e IndyCar

La visita di Norris a Indianapolis segna un ulteriore passo nella crescente interazione tra il mondo della Formula 1 e quello dell’IndyCar. Questo trend è diventato particolarmente evidente negli ultimi anni, anche grazie all’impegno di McLaren in entrambe le competizioni. La sinergia tra i due campionati ha alimentato un rinnovato interesse, non solo tra i piloti, ma anche tra gli appassionati di motorsport. Norris ha vissuto in prima persona l’atmosfera unica del weekend dell’Indy 500, apprezzando il livello di coraggio necessario per competere su circuiti ovali.

Diverse star della F1 stanno mostrando un crescente interesse per la storica Indy 500, contribuendo a un vivace scambio di idee e esperienze tra i due sport. Come già accennato, l’intenzione di Norris di esplorare questa nuova dimensione del motorsport potrebbe rappresentare una delle storie più affascinanti da raccontare nel panorama contemporaneo.

Con la sua vittoria a Monaco, Lando Norris ha già un’importante gamba del Triple Crown, aprendo le porte a un futuro in cui la sua partecipazione a Le Mans o Indy 500 catturerebbe l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. La sua crescita personale e professionale continua a rappresentare un argomento stimolante, in un periodo di significativa evoluzione per il motorsport. Norris è un giovane pilota con aspirazioni che vanno oltre il tradizionale circuito di F1, ed è probabile che il suo percorso professionale continui a entusiasmante.

Ultimamente, Norris ha stuzzicato i fan con notizie interessanti, come il suo incontro con Daniel Ricciardo durante il weekend dell’Indy 500, l’attenzione sulle nuove innovazioni della Mercedes al Gran Premio canadese e il parere di David Coulthard, che mette in dubbio la possibilità di mantenere il titolo di F1 nel 2026. Queste notizie non fanno altro che aumentare l’interesse nei confronti della carriera in ascesa di Norris e delle sue future avventure nel motorsport.

Fonti ufficiali: The Athletic, Formula 1.

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