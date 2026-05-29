29 Maggio 2026

Sinner stupisce: il significato di ‘così strano’ di Tim Henman spiegato.

redazione 29 Maggio 2026
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Jannik Sinner elimintato da Roland Garros: una sconfitta inaspettata

Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo una sfida avvincente in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo. Sinner, il talentuoso tennista italiano e attuale numero uno al mondo, era partito con grande slancio, conquistando i primi due set e portandosi in vantaggio 5-1 nel terzo. Tuttavia, il caldo torrido di Parigi ha iniziato a farsi sentire, e Sinner non è riuscito a mantenere il controllo della partita.

La situazione si è complicata ulteriormente quando Sinner ha richiesto un timeout medico nel tentativo di recuperare energie e chiudere il match. Cerundolo, invece, ha dimostrato una notevole tenacia, riuscendo a rimontare e a portarsi al quinto set, dove ha completato l’impresa con un risultato sorprendente. L’argentina è diventato così il giocatore con il ranking più basso a battere un numero uno del mondo a Roland Garros da Ramon Delgado, che nel 1998 sconfisse Pete Sampras.

Analisi della partita: Tim Henman commenta l’accaduto

La sorprendente sconfitta di Sinner ha suscitato reazioni tra esperti del settore, come l’ex giocatore britannico Tim Henman. In un commento su TNT Sports, Henman si è trovato a riflettere sull’andamento del match, sottolineando la stranezza del risultato. “È stato così strano. I primi due set hanno visto un buon tennis, ma sono durati un’ora e mezza. Anche quando era avanti 5-1 nel terzo set, non credo che fosse trascorso molto più di due ore,” ha dichiarato Henman.

Henman ha poi messo in evidenza il fatto che, sebbene facesse caldo, non fosse una condizione insostenibile. “Quando era in totale controllo, c’era un problema che non riuscivamo a spiegare,” ha aggiunto. La tattica di Cerundolo ha colpito Henman, che ha notato come il giocatore argentino ha utilizzato colpi alti per guadagnarsi tempo e mettere Sinner in difficoltà. “Usava quel rovescio in diagonale corto, e si notava dalla reazione di Sinner che era in affanno,” ha continuato Henman.

Un nuovo scenario nei tornei del Grande Slam

Con l’eliminazione di Sinner e quella di Carlos Alcaraz, la scena dei tornei del Grande Slam cambia radicalmente. Negli ultimi eventi, i due giovani talenti avevano dominato il circuito, ma ora che entrambi sono fuori dai giochi a Roland Garros, si aprono nuove possibilità per i contendenti. Alexander Zverev è attualmente il miglior classificato rimasto nel torneo, mentre Novak Djokovic continua la sua corsa verso un 25° titolo del Grande Slam, sfidando Joao Fonseca nei prossimi turni.

La situazione nel tabellone si fa intrigante, con la parte che prima apparteneva a Sinner ora completamente aperta. Ci sono ampie opportunità per altri giocatori di emerge e prendersi il posto da protagonisti. La competitività del torneo aumenta, e i fan si chiedono chi sarà il prossimo a svelarsi come potenziale campione.

Il Roland Garros ha sempre regalato sorprese e colpi di scena, e questa edizione non fa eccezione. Gli appassionati di tennis stanno ora seguendo con grande attenzione le fasi successive del torneo, desiderosi di scoprire chi avrà successo in questo clima di incertezza. Sarà interessante vedere se altri outsider seguiranno le orme di Cerundolo e metteranno in difficoltà i favoriti rimasti in gioco.

Fonti ufficiali hanno confermato la rilevanza di questo evento e la sua capacità di modificare gli equilibri all’interno del circuito tennistico. Sinner, una delle stelle emergenti del tennis mondiale, dovrà ora rimanere concentrato sul suo percorso e prepararsi per il prossimo torneo, nonostante la delusione di questa sconfitta.

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