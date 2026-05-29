Borsa gigante a Napoli: installazione unica in Italia con regali e omaggi esclusivi.

Dal 30 maggio all’1 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, Piazza dei Martiri a Napoli si trasformerà in un palcoscenico straordinario per l’evento Chic Shoes Bag in Town. Organizzata dall’imprenditrice Marzia Mango, questa esperienza unica ruoterà attorno a un’installazione di una borsa gigante, un’opera mai vista prima in Italia.

Borsa Gigante: Un’Installazione Senza Precedenti

La comunità del brand, noto per il suo successo online, avrà l’opportunità di vivere di persona un traguardo straordinario. Per celebrare l’evento, sono stati creati 6500 campioni in edizione limitata di due borse iconiche brandizzate Marzia Mango. La vera protagonista dell’installazione sarà un’imponente borsa gigante, che misura ben 5,94 metri lungo e 7 metri in altezza. Questa creazione è stata realizzata tramite una struttura modulare in legno, resina e polistirolo, e il processo ha richiesto oltre due mesi di lavoro. L’idea originale nasce da un’immagine concepita tramite Intelligenza Artificiale, ora trasformata in un’opera tangibile.

Il progetto è stato sviluppato grazie alla tenacia di Marzia Mango, assistita da Max Salemme e dall’agenzia Ms Company. Quest’opera monumentale non solo stupirà i visitatori, ma rappresenta anche un simbolo dell’evoluzione del brand e della sua connessione con una base di clienti sempre più ampia e affezionata.

Le Borse in Vendita e le Sorprese per i Clienti

Durante la tre giorni di eventi a Napoli, saranno disponibili per l’acquisto i modelli di punta del brand: la Amour Bag e la Queen Bag. Entrambi caratterizzati da un design ricercato e affascinante, questi prodotti saranno offerti in colorazioni esclusive, disponibili solo per l’occasione. Gli interessati potranno acquistare le borse tramite una landing page segreta, accessibile tramite un QR code fornito ai clienti in fila. Una volta effettuato l’acquisto, basterà recarsi al desk situato all’interno della borsa gigante per ritirare il proprio acquisto.

In segno di gratitudine verso il pubblico, Marzia Mango ha predisposto una serie di omaggi: le prime mille clienti riceveranno una Tote Bag personalizzata contenente prodotti selezionati dai partner dell’evento. Tra i doni ci sono prodotti professionali per capelli dell’azienda I’m Caso, occhiali da sole Cristian Leroy, e cosmetici di Nejha, come mascara e rossetto. Non manca un dolce tocco finale con un biscotto a forma di borsa realizzato dalla rinomata pasticceria Celestina.

In aggiunta, i primi 50 clienti che effettueranno un acquisto saranno omaggiati con ulteriori sorprese, tra cui un elegante abito firmato Marzia Mango Studio e una deliziosa borsa di cioccolato, sempre a cura di Celestina.

Marzia Mango esprime così la sua visione: “Desideravo un luogo iconico di Napoli per questo evento. Quando hai un sogno, è fondamentale realizzarlo. Negli ultimi anni, Chic Shoes si è concentrato prevalentemente sull’online, ma sentivo che mancava un legame diretto con le mie clienti. Leggo personalmente tutti i loro messaggi e il contatto diretto è per me fondamentale.”

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati del brand e per chi desidera scoprire un nuovo modo di vivere la moda e il design. La presenza della borsa gigante non solo incanta, ma offre anche una piattaforma per interagire e celebrare l’identità del marchio e la sua storia evolutiva. Non mancheranno anche momenti dedicati ai social media, dove i visitatori potranno condividere la loro esperienza con caratteristiche speciali di foto e video.

Chic Shoes Bag in Town promette di essere un evento da non perdere per chi vive a Napoli e per chi avrà la possibilità di visitarne la splendida piazza. Segnate le date sul calendario e preparatevi a un’esperienza di shopping e divertimento che unisce virtuale e reale.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale di Chic Shoes e seguite gli aggiornamenti sui loro canali social.

Visitate anche: [sito ufficiale di Marzia Mango](https://www.marziamango.com) e [Chic Shoes](https://www.chicshoes.com).

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