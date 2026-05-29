Piazza Garibaldi si arricchisce: inaugurano domani sei nuovi chioschi gastronomici.

Piazza Garibaldi: Un Nuovo Inizio per Napoli

Da domani, Napoli accoglierà otto nuovi chioschi in Piazza Garibaldi. Questa iniziativa è parte del progetto “Bella Piazza”, un ambizioso piano che mira a trasformare l’area in un luogo più accogliente e inclusivo. Si verificherà l’aggiunta di sei nuovi chioschi ai già esistenti due, arricchendo così l’offerta della piazza, un vero e proprio biglietto da visita della città.

“Bella Piazza” è sostenuto da Fondazione Con il Sud, insieme a un’alleanza di enti e fondazioni, in collaborazione con il Comune di Napoli e pressoché 50 attori locali. L’iniziativa punta a dare nuova vita all’Area Nord di Piazza Garibaldi attraverso un processo integrato di rigenerazione urbana, sociale, culturale ed economica.

Non si tratta solo di una mera ristrutturazione, ma di un cambiamento radicale che mira a creare un modello di gestione innovativo, in cui la partnership pubblico-privato diventa essenziale. Le modalità di co-progettazione e di partecipazione attiva dei cittadini, residenti, e lavoratori della piazza sono al centro di questo progetto. L’obiettivo è realizzare un sistema replicabile in altre zone della città e del Paese.

Inaugurazione dei Chioschi: Eventi e Partecipazione

La cerimonia di inaugurazione dei chioschi è fissata per venerdì 29 maggio 2026, alle ore 9:30. In questa occasione, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, interverrà insieme al presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio, e alla coordinatrice del progetto, Elena de Filippo, in rappresentanza di Dedalus Cooperativa Sociale. Saranno presenti anche vari enti e università come Federico II, Vanvitelli e l’Accademia Belle Arti di Napoli.

Durante l’evento, il sindaco Manfredi visiterà i nuovi chioschi e interagirà con le realtà coinvolte nella gestione degli spazi. Si segnerà così l’avvio dei sei chioschi appena attivati, che si aggiungono ai due già operativi: la Portineria Garibaldi, dedicata ad attività ed eventi, e il presidio delle forze dell’ordine. Questa apertura rappresenta un passo fondamentale verso il completamento del sistema degli otto presidi previsti nella piazza.

Queste strutture sono pensate per operare come luoghi di prossimità dove promuovere inclusione, cultura e servizi per la comunità locale. Le varie attività contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare l’identità culturale della zona.

Attività e Iniziative nei Chioschi

I chioschi non saranno solo punti di vendita, ma centri di servizio alla comunità. Qui verranno promosse filiere etiche e prodotti provenienti da beni confiscati alle mafie, contribuendo così a creare opportunità per la comunità locale. Inoltre, saranno attivate iniziative per l’educativa di strada, il contrasto alla violenza di genere e l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà.

La mediazione sociale, insieme alla promozione di eventi teatrali e culturali, arricchirà ulteriormente l’offerta della piazza. I chioschi saranno anche un importante punto di informazione turistica, grazie al servizio logistico Comebag a supporto dei flussi turistici, facilitando l’accesso e la conoscenza delle splendide attrazioni di Napoli.

Il progetto di “Bella Piazza” rappresenta quindi una vera opportunità per rinnovare il volto di una delle piazze più emblematiche della città, mettendo in risalto non solo l’importanza della rigenerazione urbana, ma anche il valore della partecipazione e della coesione sociale.

Per ulteriori dettagli sul progetto e le iniziative, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli e della Fondazione Con il Sud.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, Fondazione Con il Sud.

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