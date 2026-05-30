Eventi imperdibili a Napoli e dintorni nel weekend del 29-31 maggio: musica e spettacoli!

Se stai cercando cosa fare questo weekend a Napoli e nei dintorni, Vesuvio Live ha selezionato per te i migliori eventi. Preparati a un fine settimana ricco di arte, musica, delizie culinarie, sport e tanto divertimento!

Robert Crumb. Cattivi pensieri – Una mostra imperdibile

Dal 27 maggio al 31 agosto a Castel Nuovo (Maschio Angioino) si terrà la mostra “Robert Crumb. Cattivi pensieri”, la prima esposizione in Italia dedicata al celebre fumettista statunitense. L’evento, organizzato da COMICON OFF in collaborazione con il Comune di Napoli, offre ai visitatori oltre 100 opere selezionate dell’artista, dalla satira sociale ai personaggi iconici delle sue storie.

Pepsi Pizza Park: Un paradiso per gli amanti della pizza

Dal 28 maggio al 3 giugno, il Parco a Mare di Portici ospiterà il Pepsi Pizza Park. Questa manifestazione promette sette giorni di degustazioni, show cooking e masterclass, con la partecipazione di 18 maestri pizzaioli e 5 food partner specializzati in dolci e pasticceria. L’ingresso è gratuito e rappresenta un’opportunità unica per assaporare le diverse varianti della pizza e scoprire i segreti dei migliori pizzaioli napoletani.

Per informazioni dettagliate sulle attività, visita il sito ufficiale del Pepsi Pizza Park.

Villaggio dello sport: Attività per tutti

Il 29 maggio, lo Stadio Maradona si trasformerà in un centro di celebrazione per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 con il “Villaggio dello sport”. Ci saranno incontri e premiazioni, oltre a numerose attività sportive da provare gratuitamente. Gli appassionati di calcio, basket, pallavolo, tiro a segno e atletica leggera potranno vivere una giornata di sport e divertimento.

Open Festival: Arte e cultura a Ercolano

Dal 29 maggio al 7 giugno, Ercolano diventa un teatro a cielo aperto grazie all’Open Festival. Durante il weekend dal 29 al 31 maggio, sono previste performances di teatro e danza gratuite, insieme a visite guidate, come quella all’Osservatorio Vesuviano su strumenti etnici. Non perdere questa occasione per immergerti nella cultura e vivere uno spettacolo indimenticabile.

Per ulteriori dettagli sull’Open Festival, puoi visitare il sito ufficiale della manifestazione.

Incontro con Sal Da Vinci a Torre Annunziata

Il 30 maggio, il famoso cantautore Sal Da Vinci incontrerà i suoi fan al Maximall Pompeii di Torre Annunziata. In questa speciale occasione, il cantante terrà una sessione di firmacopie per il suo nuovo album in uscita il 29 maggio. Gli amanti della musica non possono perdere questa opportunità di avvicinarsi a uno dei più grandi artisti della scena musicale napoletana.

Corteo storico: Un tuffo nella storia di Napoli

Il 30 maggio, il centro storico di Napoli ospiterà un grande corteo storico che rievoca il Foedus Neapolitanum, risalente al 326 a.C. Questo evento è un’importante testimonianza dell’eredità culturale della città e rappresenta un momento di celebrazione della storia locale. I cittadini di Neapolis, durante la seconda guerra italica, riuscirono a convincere i Sanniti a stringere un patto di pace con i Romani, un fatto storico di grande rilevanza che sarà rievocato in modo suggestivo.

Maggio dei monumenti: Arte e cultura per tutti

Fino al 2 giugno, continua il Maggio dei Monumenti in tutta la Campania. Durante questo weekend, potrai partecipare a visite guidate gratuite, aperture straordinarie e spettacoli. Tra gli eventi di spicco, segnaliamo il concerto del pianista Stefano Bollani previsto per il 31 maggio alla Rotonda Diaz di Napoli, un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica.

Musica al tramonto: Un viaggio sensoriale a Pimonte

Dal 31 maggio al 9 agosto, Pimonte ospiterà la nuova edizione di Musica al Tramonto. I concerti gratuiti si terranno in scenari mozzafiato, offrendo un’esperienza unica di musica e natura. Il primo concerto, previsto per il 31 maggio, vede protagonisti il duo di piano e sax/flauto armonica formato da Francesco Ruocco e Gigi Patierno. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Controlla il sito ufficiale di Musica al Tramonto per informazioni sui concerti e prenotazioni.

Non perdere questi eventi straordinari a Napoli e dintorni! Preparati a vivere emozioni indimenticabili e a diventare parte della vitalità culturale della nostra città. Seguici per ulteriori aggiornamenti su eventi e attività.

Fonti ufficiali: COMICON, Napoli Capitale, Maggio dei Monumenti, Musica al Tramonto.

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