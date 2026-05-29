Greenwood è la prima scelta per l’attacco della Roma a 55 milioni di euro.

Mason Greenwood: Il Futuro in Gioco

MADRID, SPAGNA – 16 SETTEMBRE: Mason Greenwood dell’Olympique de Marseille esprime una sua emozione durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il giovane attaccante Mason Greenwood sta attirando l’attenzione come possibile nuova stella dell’attacco della Roma, dopo che il club ha recentemente ottenuto la qualificazione alla Champions League. Secondo fonti attendibili, l’Olympique de Marseille chiede una cifra intorno ai €55 milioni per lasciar partire il giocatore.

Negli ultimi due anni, la carriera di Greenwood ha riacquistato slancio grazie alla sua esperienza in Francia. Durante la sua permanenza al Marseille, ha messo a segno 26 gol e fornito 11 assist in 45 presenze competitive, dimostrando di essere un attaccante prolifico e versatile. Questa rinascita è un notevole contrasto rispetto ai suoi giorni trascorsi al Manchester United, che erano segnati da controversie personali e problemi disciplinari.

Roma in Pole Position per Greenwood

Secondo quanto riportato da testate come La Gazzetta dello Sport e Retesport, la Roma ha già contattato direttamente il padre di Greenwood, esplorando la possibilità di un trasferimento nel prossimo mercato. L’appeal di giocare in Champions League, guidato da un allenatore offensivo come Gian Piero Gasperini, è senza dubbio un elemento allettante per l’attaccante inglese.

Inoltre, Greenwood sta osservando il percorso di Donyell Malen, che ha trovato fortuna con il club giallorosso dopo il suo trasferimento dall’Aston Villa. La possibilità di seguire una traiettoria simile potrebbe incentivare Greenwood a considerare seriamente questa opportunità.

Il principale ostacolo è rappresentato dal costo del trasferimento, che si aggira tra i €55 e i €60 milioni. Una parte consistente di questa somma andrà a favore del Manchester United, il club che Greenwood ha lasciato per unirsi al Marseille per circa €26 milioni, più una consistente percentuale su un futuro trasferimento.

Interesse di Altre Squadre

Oltre alla Roma, anche altre squadre europee sono sul piede di guerra per assicurarsi le prestazioni di Greenwood. Club come Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Juventus hanno mostrato interesse, sebbene vi siano ostacoli da considerare. La Juventus, ad esempio, ha dovuto affrontare il rifiuto della qualificazione per la Champions League, il che potrebbe limitare le sue ambizioni di mercato.

I tifosi di Roma sono entusiasti all’idea di vedere un attaccante come Greenwood rappresentare i colori giallo-rossi, specialmente considerando il suo potenziale di fare la differenza sul campo. Le sue abilità tecniche e la capacità di segnare in vari modi rendono il giocatore un’opzione molto interessante per la squadra di Gasperini. La sfida che Greenwood dovrà affrontare è quella di confermare il suo status di stella in una nuova lega e in un nuovo contesto, un passaggio che è sia stimolante che cruciale per il suo futuro.

In definitiva, il mercato di trasferimenti si preannuncia ricco di colpi di scena e l’esito della trattativa per Mason Greenwood avrà sicuramente un impatto importante sull’attacco della Roma per la prossima stagione. Con tutte le attenzioni puntate su di lui, sarà interessante osservare quale decisione prenderà e come si evolverà la sua carriera nei prossimi mesi.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Retesport, Leggo.

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