Ikea al Maximall di Torre: apre il primo Plan & Order in Campania con 160 mq di arredi.

Inaugurazione del Primo Store Ikea del Vesuviano

È ufficiale: il primo negozio Ikea del Vesuviano ha aperto le sue porte all’interno del centro commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Questo store rappresenta il primo Plan & Order Point della Campania, un’iniziativa che mira a portare il famoso brand svedese più vicino ai consumatori locali.

La Formula Plan & Order

La formula Plan & Order proposta da Ikea consente ai clienti di progettare e acquistare soluzioni d’arredo su misura per ogni ambiente della casa. Questo servizio si distingue per la sua flessibilità e semplicità, rendendo l’esperienza d’acquisto più intuitiva e vicina alle reali esigenze delle persone.

Il nuovo maxistore si estende per 160 metri quadrati, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi. I clienti possono trovare arredi per cucine, soggiorni e camere da letto, oltre a soluzioni destinate a uffici e spazi commerciali tramite il servizio IKEA for Business. Questo approccio multifunzionale è ideale per chi cerca non solo un arredamento domestico, ma anche soluzioni professionali.

All’interno dell’store, i visitatori hanno la possibilità di esplorare diverse proposte per l’arredamento e ricevere consulenze personalizzate. Grazie a quest’operazione, è possibile ordinare e acquistare prodotti dall’intero catalogo Ikea. La nuova apertura offre anche la possibilità di scegliere tra diverse modalità di consegna, sia a domicilio che in uno dei punti di ritiro presenti nella regione, inclusi gli uffici postali.

Victoria Miglietti, Area Manager di Ikea Italia, ha dichiarato: “Siamo felici di poter rafforzare la nostra presenza in Campania con questa nuova apertura. Si tratta di un passo importante nel nostro percorso di sviluppo omnicanale, che ci permette di offrire un’esperienza d’acquisto più flessibile e su misura. Vogliamo essere sempre più accessibili e dare l’opportunità a un numero crescente di campani di interagire con Ikea.”

Impatto Sociale e Iniziative Locali

Il nuovo punto vendita di Torre Annunziata contribuisce ad arricchire l’ecosistema Ikea in Campania, affiancandosi agli altri store già presenti ad Afragola (Napoli) e Baronissi (Salerno). L’apertura non è solo un passo commerciale; Ikea si impegna anche a generare un impatto positivo nelle comunità locali. In questa occasione, Ikea ha donato arredi alla cooperativa Proodos, dedicata all’allestimento di un centro polifunzionale per persone con disabilità.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto “Un posto da Chiamare Casa”, già esportato con successo in numerose città italiane. Negli ultimi dieci anni, Ikea Italia, in collaborazione con istituzioni e associazioni locali, ha portato a termine oltre 800 progetti sociali, volti a restituire il senso di casa a chi ne ha più bisogno. L’obiettivo è garantire che ogni individuo, indipendentemente dalle difficoltà, possa trovare un luogo accogliente e inclusivo.

Grazie all’apertura di questo nuovo store, Ikea non solo amplia la propria rete commerciale, ma rafforza anche il legame con il territorio e la comunità locale. Le persone possono ora accedere a soluzioni d’arredo pratiche e innovative, oltre a vivere un’esperienza d’acquisto che si adatta ai loro tempi e alle loro esigenze quotidiane.

Per maggiori informazioni riguardo ai prodotti e ai servizi disponibili, è possibile visitare il sito ufficiale di Ikea Italia o recarsi direttamente presso il nuovo store al Maximall di Torre Annunziata. Questa apertura rappresenta un importante traguardo per il brand e per i cittadini campani, avvicinando ulteriormente le famiglie alle soluzioni d’arredo pensate per migliorare la qualità della vita.

Fonti ufficiali:

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