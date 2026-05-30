Schettino sul Napoli: “Allegri? Avrei preferito Conte allenatore”

In gol contro il Giulianova nel 2005: “Ci daremo un pizzicotto: è stata una scelta di solidità”.

Articolo a cura di Cristiano Vella | Napoli, venerdì 29 maggio 2026, ore 17:09

La storia del Napoli tra ricordi e nuove sfide

Il prato del San Paolo, oggi conosciuto come Stadio Maradona, ha visto momenti indimenticabili nella sua storia. Tra questi, il 2005 rappresenta un anno emblematico, segnato dalla rinascita del club dopo il fallimento e la risalita dalla Serie C. In quel periodo, ogni minuto trascorso in campo era un passo verso un futuro migliore. Gerardo Schettino, protagonista di quel primo Napoli sotto la guida di Edy Reja, ricorda con affetto un gol decisivo contro il Giulianova, e come quelle brevi apparizioni abbiano segnato un legame profondo con una piazza che chiede sempre il massimo.

Oggi, Schettino riflette sul recente avvicendamento sulla panchina azzurra con l’arrivo di Massimiliano Allegri. L’ex attaccante analizza la scelta della società, che combina un mix di realismo e nostalgia, portando a galla ricordi del passato e interrogativi sul futuro. Il tormento e il rammarico per la separazione da Antonio Conte, uno degli allenatori più apprezzati della storia recente, emergono chiaramente nel suo intervento.

Riflessioni su Allegri e il futuro del Napoli

L’analisi di Schettino è intrisa di emozione e apprensione. “Speriamo che Allegri possa farci tornare a vincere”, afferma con ottimismo, ma non nasconde le sue preferenze. “Avrei preferito che Conte rimanesse, per dargli l’opportunità di dimostrare il suo valore con tutta la rosa a disposizione”. La nostalgia si fa sentire, ma il pragmatismo fa spesso da padrone quando si discute del futuro della squadra. La speranza di un nuovo ciclo, ispirato a un profilo come quello di Cesc Fabregas, rappresenta il desiderio di vedere un calcio più propositivo e giovanile.

Dopo una stagione difficile, il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso un’importante decisione strategica, scegliendo di puntare su Allegri, un allenatore che ha fatto della solidità e dei trionfi il suo biglietto da visita. Schettino esprime comprensione per questa scelta, ma evidenzia come il ritorno di Allegri risvegli anche rancori e rivalità storiche tra Napoli e Torino.

Il pragmatismo è essenziale nello sport, specialmente dopo un’annata in cui le difficoltà sono state palpabili. “In momenti di crisi è fondamentale affidarsi a chi ha dimostrato di vincere”, afferma Schettino, sottolineando il valore della resilienza. Tuttavia, il rimando ai ricordi di vittorie e sconfitte passate sul campo, come il famoso 5-1 inflitto alla Juventus o l’amarezza per lo scudetto perso nel 2018, fa emergere le contraddizioni di una piazza sempre affamato di successi. “Ci daremo qualche pizzicotto”, scherza, riflettendo su come la storia del Napoli sia una continua altalena di emozioni.

Oltre alla figura di Allegri, l’ex calciatore si pone diverse domande sul futuro del Napoli e sulla reazione della tifoseria. L’accoglienza dell’allenatore si preannuncia calda e significativa; ha le potenzialità per diventare uno dei temi centrali del prossimo campionato, con i tifosi pronti a seguire la squadra in ogni sfida. Gli occhi sono puntati sul campo, e la fede dei supporters si intreccia con le aspettative di un’intera città.

Il Napoli, con la sua ricca storia e una base di tifosi appassionati, è in un momento cruciale. Mentre la squadra si prepara ad affrontare nuove sfide, il lavoro di Allegri sarà determinante nel costruire un futuro di successi e riconoscimenti. L’era di Massimiliano Allegri si apre, e con essa, una nuova pagina per la società.

Fonti ufficiali: SSC Napoli, Gazzetta dello Sport.

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