29 Maggio 2026

40 anni dal Gol del Secolo: Victor Hugo Morales conferma la sua gratitudine eterna.

Anna Gaia Cavallo 29 Maggio 2026
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Il telecronista del Gol del Secolo: la nascita di “Barrilete Cosmico”

Un anniversario epico per il calcio mondiale

Napoli. Un anniversario che rimarrà nella memoria di ogni appassionato di calcio: il gol del secolo realizzato da Diego Armando Maradona durante la storica partita tra Argentina e Inghilterra ai mondiali del 1986. Questo momento, intriso di emozione e passione, è stato immortalato dalla telecronaca indimenticabile di Victor Hugo Morales, la cui voce è diventata parte integrante di quella storia. Con il suo appassionato commento, Morales ha dato vita a una narrazione che ha reso omaggio non solo al gol, ma anche all’arte del calcio stesso.

Ricordi da Buenos Aires

Oggi, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, radio partner della SSC Napoli, Victor Hugo Morales è intervenuto in collegamento da Buenos Aires per ripercorrere quel magico momento. Le sue parole sono un tuffo nel passato e un’affermazione di quanto il calcio possa unire le persone, al di là delle nazionalità.

Morales ha iniziato il suo racconto sottolineando quanto fosse speciale quel gol: «Sarò sempre grato alla vita, a Dio e a Diego per aver potuto fare quella telecronaca. Essere presente in quel momento è stata una delle grandi soddisfazioni della mia carriera. In Argentina amiamo l’Italia, e in particolar modo Napoli».

«Ogni volta che dovevo descrivere una giocata di Maradona nelle altre partite del Mondiale del 1986 usavo l’espressione “barrilete”, una parola che il grandissimo Flaco Menotti ha reso celebre. “Barrilete cosmico” è nata dalla necessità di trovare un linguaggio che potesse rendere giustizia alla bellezza del gioco di Maradona».

Maradona: simbolo di lotta e speranza

Victor Hugo Morales ha anche voluto sottolineare l’importanza sociale di Diego Maradona, che ha incarnato il coraggio e la lotta per i diritti del popolo. «Diego ha sempre sostenuto i meno fortunati e ha rappresentato una voce per chi non ne ha» ha affermato Morales. La figura di Maradona trascende il campo da gioco: egli è diventato un simbolo di lotta contro l’ingiustizia, in un’epoca in cui molti temevano di alzare la voce.

Il telecronista ha paragonato Maradona a grandi figure storiche come Mohammed Alì, evidenziando come entrambi abbiano utilizzato la loro visibilità per combattere le ingiustizie sociali in tutto il mondo. Morales ha spiegato: «Personaggi come loro hanno dato voce a chi non ne ha, lottando per la felicità e il benessere delle persone».

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0”.

Il telecronista argentino non ha mancato di evidenziare come l’impatto emotivo di quel gol sia ancora vivo, non solo in Argentina, ma in tutto il mondo. Morales ha creato una connessione unica tra il campo e gli ascoltatori, rendendo il pubblico parte integrante del momento. La sua descrizione non è solo una cronaca, ma diventa poesia, capace di toccare i cuori e far vibrare le emozioni di tutti i tifosi.

In definitiva, la telecronaca di Morales durante il leggendario gol del secolo ha segnato una pietra miliare nella storia del calcio. Essa ha catturato l’essenza di un sport che unisce nazioni e culture, facendo sì che ogni tifoso possa immedesimarsi nel momento. La passione e l’emozione che Morales ha trasmesso vivranno per sempre nel ricordo di quel giorno e continueranno a ispirare generazioni di calciatori e appassionati di tutto il mondo.

Per approfondire ulteriormente queste tematiche e la storia legata a Maradona, puoi consultare fonti ufficiali come FIFA e Conmebol.

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