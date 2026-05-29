29 Maggio 2026

Tragedia in Costiera: 35enne muore dopo essere caduto mentre scattava una foto.

Anna Gaia Cavallo 29 Maggio 2026
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Tragedia a Maiori: un uomo di 35 anni perde la vita dopo una caduta

Un dramma ha colpito la serena atmosfera della Costiera Amalfitana, precisamente a Maiori, dove un giovane di 35 anni, originario di Baronissi, in provincia di Salerno, è stato ritrovato privo di vita dopo essere precipitato da un costone roccioso di Capo d’Orso. Questo tragico evento si è verificato lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, un luogo noto per i suoi panorami mozzafiato, che purtroppo si è trasformato in teatro di un incidente fatale.

Dettagli della tragedia e intervento dei soccorsi

La vittima aveva scelto la splendida Costiera Amalfitana per trascorrere una giornata di relax insieme alla sua fidanzata. Secondo quanto riportato da fonti di Rai News, sembra che sia stata la compagna a lanciare l’allerta dopo aver perso i contatti con lui, richiamando così l’intervento dei soccorsi. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto poco dopo le 17 di ieri, nel tratto di mare di fronte alla scogliera sottostante la carreggiata.

Per il recupero del cadavere sono intervenuti sul posto i carabinieri, il personale della Capitaneria di porto e i soccorritori del 118, che hanno lavorato con impegno per riportare la salma a terra. Il delicato intervento è stato reso ancora più complesso dalle condizioni del mare e dal punto in cui il corpo è stato trovato.

La compagna della vittima non era presente al momento della caduta, il che ha reso questa tragica situazione ancor più angosciante. Non si conoscono ancora con certezza le circostanze che hanno portato alla morte del giovane. Tra le ipotesi emerse, quella che sta guadagnando maggiore attenzione è che si sia trattato di una caduta accidentale, avvenuta mentre il 35enne cercava di scattare una fotografia dal punto panoramico.

Al momento, sono in corso indagini da parte delle autorità per chiarire i dettagli di questo incidente. La salma è stata sottoposta a sequestro e sarà eseguita un’autopsia per definire le cause del decesso. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Una comunità in lutto

Questa drammatica vicenda ha sconvolto l’intera comunità di Maiori e i comuni limitrofi, dove la notizia della morte del giovane ha suscitato grande tristezza e commozione. La Costiera Amalfitana, famosa in tutto il mondo per le sue bellezze naturali e la sua storia, ha visto così interrompersi un giorno di festa, trasformandosi in un giorno di lutto.

Il 35enne, descritto come una persona solare e amichevole, lascia dietro di sé un vuoto incolmabile, non solo tra i parenti, ma anche tra gli amici e i conoscenti. Molti di loro hanno già espresso il loro dolore sui social media, ricordando i momenti felici trascorsi insieme e manifestando il dolore per una vita spezzata così prematuramente.

In queste circostanze, è fondamentale mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti della famiglia colpita e dei suoi cari. Le indagini eventualmente porteranno a una chiara comprensione dei fatti, ma il ricordo del giovane resterà per sempre impresso nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Le autorità locali hanno già avviato un monitoraggio della zona, in modo da garantire la sicurezza di turisti e residenti. La Costiera Amalfitana, pur essendo un luogo incantevole, nasconde tratti di costa pericolosi, e situazioni simili a quella avvenuta a Maiori possono ripetersi se non si presta la dovuta attenzione. Per questo motivo, in futuro, si raccomanda sempre di mantenere un comportamento prudente e di evitare zone a rischio.

Questa triste storia serve da monito per tutti coloro che visitano o vivono in luoghi così spettacolari, ma anche potenzialmente pericolosi. La bellezza della natura deve essere apprezzata, sì, ma sempre con la giusta cautela e rispetto. Le indagini in corso forniranno, si spera, una maggiore chiarezza sulle circostanze di questa tragedia e su come evitare che incidenti simili possano accadere in futuro.

Ulteriori aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine e dei media locali saranno inviati non appena saranno disponibili nuove informazioni. È fondamentale che la comunità rimanga unita in questo momento difficile. La Costiera Amalfitana rimane un luogo da visitare con amore e riverenza, ricordando sempre di rispettarne la grande bellezza e i potenziali pericoli.

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