Liste d’attesa in calo nella sanità: Fico parla di segnali positivi.

Investimenti significativi per migliorare il personale sanitario in Campania

Napoli – Il Governatore Roberto Fico annuncia un piano di investimenti da 160 milioni di euro per potenziare il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania. I dati odierni diffusi dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) mostrano un’inversione di tendenza nelle liste d’attesa in Italia, con 16 delle 21 Regioni in miglioramento nel primo quadrimestre del 2023. La Campania è tra i territori che segnalano un cambiamento positivo, un risultato accolto con favore dal presidente della Regione. “Questo è un buon segnale che ci deve incoraggiare, pur essendo consapevoli che c’è ancora molto da fare”, ha scritto Fico sui canali social.

Monitoraggio e trasparenza: le chiavi del cambiamento

Una delle ragioni principali per questa svolta è l’attuazione di un sistema di monitoraggio più aperto e accessibile, supportato dalla nuova piattaforma nazionale dell’Agenzia. Per Fico, i dati e la loro trasparenza sono pilastri fondamentali nella gestione del servizio sanitario: “È essenziale avere dati pubblici, misurabili e trasparenti per comprendere i punti di forza e le aree di intervento necessarie.” Questa politica di analisi e reportistica è cruciale per migliorare l’efficacia della sanità pubblica.

Il “Cruscotto 2.0” dell’Agenzia rileva che la Campania si distingue per la categorizzazione delle prescrizioni, con l’80,1% delle richieste etichettate come priorità “P” (Programmata) e da eseguire entro 120 giorni. Questa percentuale è tra le più elevate in Italia e dimostra un impegno concreto nella gestione dei flussi di lavoro e nella risposta alle esigenze dei cittadini.

Il piano strategico della Regione: assunzioni e medicina di prossimità

Fico ha evidenziato le azioni concrete avviate dall’Amministrazione regionale, specialmente dopo il superamento del commissariamento. “Dopo aver lasciato il piano di rientro, abbiamo incrementato di 62 milioni le risorse per il personale e destinato 98 milioni per nuove assunzioni nella sanità territoriale”, ha affermato il Governatore. Queste misure sono parte di un pacchetto di investimenti mirati a colmare le croniche carenze di organico.

Oltre al potenziamento del personale, la Regione punta sulla digitalizzazione e sul rafforzamento della rete assistenziale. Tra i risultati finora ottenuti, Fico menziona:

L’aggiornamento del Registro Tumori, ora accessibile al pubblico, permettendo ai cittadini di consultare informazioni storiche sulle singole ASL e distretti sanitari.

La certificazione delle strutture territoriali, che include l’attivazione di 98 Case di Comunità, 13 Ospedali di Comunità e oltre 60 Cot (Centrali Operative Territoriali).

Queste iniziative rappresentano un primo passo verso la creazione di un sistema sanitario più efficiente, in grado di rispondere meglio alle necessità della popolazione.

Obiettivi futuri: un percorso di miglioramento continuo

La Giunta regionale ha dichiarato che uno degli obiettivi primari è quello di decongestionare i grandi ospedali. L’intento è quello di avvicinare le cure primarie e la prevenzione ai cittadini, in attesa dell’approvazione definitiva del nuovo piano ospedaliero e territoriale.

“Siamo all’inizio di un percorso difficile ma decisivo, e stiamo lavorando con cura e serietà,” ha commentato Fico. “Il nostro obiettivo è dare risposte sempre più rapide ed efficaci alla comunità, coinvolgendo tutti gli attori del sistema sanitario.”

Grazie a queste iniziative e agli impegni presi, la Regione Campania si sta preparando per un futuro in cui la sanità possa offrire servizi di qualità e una gestione più ottimale delle risorse umane e strutturali. La trasparenza e l’accessibilità dei dati saranno sempre al centro della strategia della Regione, per garantire una maggiore accountability e migliorare l’esperienza dei cittadini.

Fonti: Agenas, Regione Campania

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