Trattamenti antiparassitari per i platani del Vomero: partono le operazioni di cura.

Trattamenti Endoterapici nel Vomero: Un’Innovazione Sostenibile

È ufficialmente partito il secondo ciclo di trattamenti endoterapici antiparassitari dedicati ai platani del Vomero, iniziati con successo lo scorso anno. Questa iniziativa fa parte di un programma più ampio per la salute del verde pubblico a Napoli e si avvale del “Nuovo metodo Corradi”, una tecnica che promette di ridurre l’impatto ambientale.

La caratteristica principale di questo metodo consiste nell’iniezione manuale, a bassa pressione, di prodotti fitosanitari direttamente nel sistema vascolare della pianta, tramite piccoli fori. Questo approccio permette di minimizzare il grado di invasività e garantisce una distribuzione uniforme del trattamento, assicurando che le piante assorbano il prodotto in modo efficiente.

Ciò significa che i composti chimici utilizzati rimangono all’interno dell’albero, evitando la dispersione nell’aria e istituendo un trattamento eco-compatibile. «Si tratta di un metodo innovativo ad impatto zero sia per le piante che per i cittadini», ha dichiarato l’Assessore al Verde Vincenzo Santagada durante una conferenza stampa.

Strade Interessate e Tempistiche dei Trattamenti

I trattamenti per i platani del Vomero si protrarranno per circa due settimane e interesseranno le seguenti vie e piazze:

Via Luca Giordano

Via Alessandro Scarlatti

Piazza Vanvitelli

Via Raffaele Morghen

Via Gianlorenzo Bernini

Via Domenico Cimarosa

Via Mattia Preti

Via Enrico Alvino

Via Francesco De Mura

Via Consalvo Carelli

Via Giovanni Merliani

Via Luigia SanFelice

Via Andrea Vaccaro

Via Belisario Corenzio / Piazzetta Aniello Falcone

Via Giuseppe Bonito

Via San Gennaro al Vomero

Piazza Medaglie d’Oro

Questa operazione non solo tutelerà la salute del verde, ma ridurrà anche il rischio di contatto tra il prodotto fitosanitario e la cittadinanza. È importante notare che il secondo ciclo di trattamenti endoterapici si sta attuando anche per i Liriodendri di via Francesco Petrarca, in un ulteriore tentativo di salvaguardare le aree verdi di Napoli.

La scelta di utilizzare tecniche poco invasive e a impatto ambientale ridotto si inserisce nel contesto di una crescente attenzione verso la sostenibilità. Viene così rispecchiata la volontà da parte dell’amministrazione comunale di massimizzare gli sforzi per preservare il verde cittadino senza compromettere la salute dei cittadini.

Un Approccio Proattivo alla Salute delle Piante

Il metodo endoterapico, come sottolineato dall’assessore Santagada, aggiunge ulteriore valore al patrimonio arboreo della città. I trattamenti non solo garantiscono la riduzione dei parassiti, ma anche una migliore qualità della vita urbana. La protezione dei platani, essenziale per vari aspetti ecologici e sociali, contribuisce al benessere della comunità.

Realizzazioni come queste rappresentano un passo avanti nel panorama della gestione del verde pubblico. Le amministrazioni devono essere proattive nel considerare alternative sostenibili alle tradizionali pratiche di trattamento, spesso invasive e dannose. Investire nella salute delle piante è un investimento nel futuro delle comunità.

Per ottenere informazioni più dettagliate e aggiornamenti sui prossimi trattamenti e interventi di manutenzione del verde pubblico, è consigliabile visitare il sito web ufficiale del Comune di Napoli o seguire gli aggiornamenti attraverso i canali social dedicati.

In conclusione, questi trattamenti endoterapici rappresentano un esempio di come l’innovazione e l’attenzione verso l’ambiente possano coesistere, garantendo un futuro più verde e sano per Napoli. La somma di questi fattori permette di affrontare le sfide legate alla salute delle piante e alla qualità della vita urbana, favorendo un legame più stretto tra i cittadini e la natura.

Fonti:

Sito ufficiale del Comune di Napoli – Sezione Verde Pubblico

European Commission – Green Infrastructure

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